LG인화원과 그룹 인재 육성 양대 축 구광모 대표 ‘미래 인재 육성’ 철학 반영

[헤럴드경제=박지영 기자] LG가 서울 도심에 그룹 미래 인재 육성을 위한 새로운 교육 거점을 마련한다. 경기 이천의 LG인화원과 함께 그룹 인재 육성의 양대 축을 담당할 공간으로, 도심형 리더십 교육과 글로벌 비즈니스 거점 역할을 수행할 전망이다.

LG의 레저·부동산 개발 자회사 디앤오(D&O)는 서울 중구 남산동에 조성한 ‘남산리더십센터(NLC)’를 내년 1월 5일 정식 개관한다고 26일 밝혔다. 센터는 1월 중순 신임 임원 리더십 교육을 시작으로 본격적인 운영에 들어갈 예정이다.

남산리더십센터는 2023년 7월 착공해 올해 11월 준공됐다. 서울 중구 남산동3가 일대 약 5,050㎡ 부지에 연면적 약 1만900㎡ 규모로 지상 4층, 지하 3층으로 조성됐다. 한국 전통미를 현대적으로 재해석한 건축 디자인을 적용해 LG의 헤리티지를 담아낸 것이 특징이다.

이 센터는 30년 넘게 그룹 인재 양성의 요람 역할을 해온 LG인화원과 함께 LG의 인재 육성 기능을 분담한다.

경기도 이천에 위치한 LG인화원이 대규모 그룹 연수와 집체 교육을 담당해왔다면, 남산리더십센터는 서울 도심의 뛰어난 접근성을 바탕으로 임직원 리더십 교육은 물론 글로벌 비즈니스 협업 공간으로도 활용될 예정이다.

남산리더십센터 건립에는 구광모 ㈜LG 대표가 취임 이후 지속적으로 강조해 온 ‘미래 인재 육성’ 철학이 반영됐다. 구 대표는 그간 최고의 인재들이 최고의 환경에서 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다는 의지를 여러 차례 밝혀왔다.

LG는 센터 내부에 그룹의 역사와 주요 계열사 사업 스토리를 공유할 수 있는 전시 공간도 마련했다. 교육 참가자들이 LG 브랜드에 대한 이해를 높이고 자긍심과 소속감을 키울 수 있도록 하기 위해서다.

LG 관계자는 “남산리더십센터는 급변하는 경영 환경 속에서 임직원들이 전략적 시각과 리더십 역량을 강화하는 거점이 될 것”이라며 “이천 인화원과 유기적으로 운영해 그룹 미래를 이끌 인재 육성 시너지를 극대화하겠다”고 말했다.