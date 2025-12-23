[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]강은희 대구교육감은 23일 시교육청 여민실에서 기자간담회를 열고 세계적 교육으로 거듭나기 위한 ‘2026 대구교육 방향’을 발표했다.

강 교육감은 먼저 새해 대구교육은 학생들이 대한민국을 넘어 세계를 배우고 함께 성장하며 미래를 만들어 가는 역량을 강화하는 데 중점을 두겠다고 밝혔다.

특히 인공지능(AI)이 대체할 수 없는 ‘인간다움’ 즉 창의성, 비판적 사고, 협업과 같은 인간 고유의 역할을 강화하고 지역을 넘어 인류의 보편가치를 실천하는 세계시민을 기르며 지역과 세계가 연결된 배움의 학습 생태계를 만들어 가겠다고 강조했다.

이를 통해 세계적 배움을 대구에서 실현하고 세계적 가르침을 대구에서 실천하며 세계적 교육문화로 세계와 연결한다는 복안이다.

이날 강은희 대구시교육감은 내년 지방선거에서 3선 도전 의사를 묻는 질문에 대해서는 “교육감에 처음 취임했을 때부터 교육 정책을 책임있게 완성하려면 최소한의 기간이 필요하다고 생각했다”고 밝혀 사실상 출마를 공식화 했다.

출마 시기에 대해서는 “교육 정책을 흔들림 없이 이어나가려고 한다”며 “선거법을 살펴본 뒤 가능한 시기에 공식 출마선언을 하겠다”고 덧붙였다.

강은희 교육감은 끝으로 “대구는 대한민국 교육수도로서 우리나라 교육을 선도해 왔다”며 “ 2026년은 세계적 배움, 세계적 가르침, 세계적 교육문화라는 세 축을 흔들림 없이 추진해 글로벌 교육수도로 도약하는 원년이 될 것“이라고 말했다.

이어 “AI 시대, AI가 대체할 수 없는 공감, 창의성, 비판적 사고력, 협업 등 ‘인간다움’을 교육의 중심에 다시 세워 ‘나를 넘어 우리로, 교실을 넘어 세계로’나아가는 더 나은 세상과 미래를 만들어 갈 세계시민을 키우겠다”고 신년 포부를 전했다.