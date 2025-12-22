[헤럴드경제=최원혁 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 일본 개입’ 발언 이후 일본을 찾는 중국인 관광객들이 급격히 감소하면서 일본 주요 관광지 숙박 요금도 덩달아 급락하고 있다.

21일 일본 TBS뉴스, TV아사히 등에 따르면 최근 교토 시내 중심부 호텔의 1박 요금이 1만엔(약 9만5000원) 이하 수준으로 하락했다. 일부 숙소는 3000엔대(약 2만8000원)까지 가격을 낮췄다.

불과 1년 전 2만엔을 넘기던 객실 단가가 연말 성수기를 앞두고 반토막 난 셈이다.

교토 호텔 객실 단가는 코로나19 확산 기간에 일시적으로 하락했으나 이후 상승세를 보여 지난해에는 역대 최고치인 평균 2만195엔(약 19만원)까지 올랐다. 그러나 최근 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 무력 개입 가능성을 시사한 발언으로 양국 갈등이 격화되고 중국인 관광객이 줄어들자 객실비가 다시 하락하는 현상이 벌어지고 있다.

현지 항공·여행 전문가는 “중국인 관광객의 취소가 나오고 그것을 다른 관광객이나 일본인으로 가득 채우지 못하면서 가격을 낮춰 판매하고 있는 상황”이라고 전했다.

일본정부관광국(JNTO)에 따르면 지난달 일본을 찾은 중국인은 10월 방문객(71만5700명) 대비 25% 이상 줄어든 56만2000명을 기록했다. 100만명을 돌파했던 지난 8월과 비교하면 수개월 만에 절반으로 급감했다.

매체는 중국 항공사들의 노선 중단 현황을 감안하면 특별한 돌파구가 마련되지 않는 이상 이러한 영향이 내년 봄까지 이어질 것이라고 내다봤다.