문화예술 분야 전문성과 현장 경험으로 국민 문화예술교육 뒷받침 기대

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 22일 한국문화예술교육진흥원 원장에 임진택 씨를, 이사장에 강헌 씨를 임명했다. 신임 원장과 이사장의 임기는 3년이다.

임진택 원장은 연극 연출가이자 판소리 명창으로 지난 1998년 옥관문화훈장을 수훈한 예술인이며, 50년 이상 다양한 분야의 공연 연출과 예술감독으로 활동했다. 또한 한국예술종합학교 전통예술원의 겸임교수직을 맡아 후학을 양성하고, 경기아트센터 이사장으로서 문화예술 전문기관의 경영자로 활동하기도 했다.

강헌 이사장은 대중음악 평론가이자 교육가로서 20여 년간 성균관대, 단국대 등에서 후학을 양성했다. 또 경기문화재단 대표이사, 한국광역문화재단연합회 제5대 회장 등을 역임했다. 이사장은 비상임 직위로, 이사회를 소집하며 의장 역할을 수행한다.

2005년 설립된 한국문화예술교육진흥원은 문체부 산하 공공기관으로 국민의 문화적 삶의 질 향상과 국가의 문화적 역량 강화를 위한 다양한 문화예술교육 사업을 펼치고 있다.

최 장관은 “올해로 설립 20주년을 맞이한 한국문화예술교육진흥원은 국민 문화예술 향유의 핵심적 역할을 해 왔다”며 “신임 원장과 이사장이 경험과 관록을 바탕으로 국민 누구나 문화예술교육을 누릴 수 있도록 힘써주길 바란다”고 밝혔다.