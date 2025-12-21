[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 평생교육지원센터가 최근 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 성인학습자 전담학과 재학생을 대상으로 ‘청소년지도사 자격 대비 특강’을 성공적으로 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 특강은 청소년 분야 진출을 희망하는 성인학습자들에게 자격 취득 정보와 현장 맞춤형 진로 설계 지원을 제공하기 위해 기획된 경력컨설팅 프로그램의 핵심 과정으로, 사전 선착순 모집 단계부터 높은 관심을 얻었다.

강의는 김문섭 대구한의대 특임부총장이 맡아 청소년지도사의 직무 이해를 비롯해 면접 평가 기준 분석, 면접 질문 유형 및 답변 전략, 자격 취득 절차와 준비 로드맵 등을 실제 사례 중심으로 전달했다.

특히 단순 이론 전달에 그치지 않고 현장 경험을 바탕으로 한 실전 노하우 공유에 집중해 참여자들의 높은 호응을 얻었다.

이와 함께 진행된 모의면접 프로그램에서는 김문섭 부총장이 직접 면접관으로 참여해 실제 면접과 동일한 환경을 조성했으며, 지원 동기 표현법, 태도 및 자세 점검, 답변 구성 방식에 대해 개별 맞춤형 피드백을 제공했다.

참여 학생들은 실전 면접 평가를 직접 체험함으로써 면접에 대한 부담을 완화하고 자신감을 높이는 시간을 가졌다.

김진숙 평생교육지원센터장은 “이번 특강은 성인학습자들의 경력 탐색부터 자격 취득, 취업 준비까지 이어지는 실질적 지원 모델을 구현한 사례”라며 “앞으로도 RISE 사업을 통해 지역사회 수요에 부응하는 맞춤형 경력지원 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.