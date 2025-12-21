[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 지난 18일 아이쿱소비자생활협동조합연합회(이하 아이쿱생협)와 청도 자연드림파크 일반산업단지 조성 및 투자 활성화를 위한 투자협약을 체결했다.

이번 협약은 청도군이 총 3500억원 이상을 투자해 조성하는 청도 자연드림파크 일반산업단지에 아이쿱생협이 총 2500억원 이상을 투자하는 내용을 담고 있다.

아이쿱생협은 농산물 가공·물류 시설 15개를 비롯해 병원·항암연구소, 호텔·영화관, 스포츠센터 등 문화·복합시설을 단계적으로 구축할 계획이다.

투자 기간은 산업단지 조성 완료 이후 5년 이내며 지역 농업과 연계한 친환경 6차산업 클러스터 조성을 목표로 한다.

청도 자연드림파크 일반산업단지는 경북도 청도군 매전면 덕산리·두곡리 일원에 약 29만㎡ 규모로 조성될 예정이다. 이를 통해 지역 농산물의 부가가치를 높이고 1000명 이상의 인구 유입과 700명 규모의 고용 창출 효과가 기대된다.

청도군은 이번 투자협약을 계기로 산업단지 내 도로, 용수, 전력, 통신, 하수처리 등 기반시설을 적기에 공급하고 각종 인·허가 절차를 신속히 지원할 방침이다.

아이쿱생협은 부지를 매입해 시설을 설치·운영하는 한편, 관련 기업의 입주를 지원해 생산–가공–유통이 연계된 선순환 구조를 구축할 것으로 전망된다.

아울러 아이쿱생협은 산업단지 조성 및 운영 과정에서 발생하는 경제적 이익의 일부를 공공기여 형태로 환원할 예정이다.

공공기여는 지역 주민이 이용할 수 있는 공공 인프라 제공, 지역 농산물 수매 확대, 청년 일자리 및 지역 주민 고용, 의료·돌봄 등 공공 인프라 설치·운영 등 다양한 방식으로 추진될 계획이다.

김하수 청도군수는 “청도 자연드림파크 추진 실무협의체를 구성해 투자 이행 상황을 지속적으로 점검하고 산업단지 조성과 기업 입주가 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 역량을 집중해 지속적이고 책임 있는 행정 지원을 이어가겠다”고 말했다.