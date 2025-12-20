“전남, 대부흥 만들어갈 때”

[헤럴드경제=정호원 기자] 김민석 국무총리는 20일 여권의 심장부인 호남을 찾아 “이재명 대통령의 호남에 대한 애정은 진짜 ‘찐’(진짜)”이라며 “정부와 지방정부가 함께 전남의 대부흥을 만들어갈 때가 됐다”고 강조했다.

이날 김 총리는 전남 무안군 전남도청 김대중강당에서 열린 K-국정설명회에서 “대선 때 ABCD를 가지고 조어를 만들었는데 A는 AI(인공지능), B는 바이오(bio), C는 컬처(culture), D는 디펜스(국방·defense)”이라며 “이 조어를 새 정부가 하나씩 실현해 나가고 있는데, 이를 실현하면서 중요하게 생각하는 것 중 하나는 서울에서 멀리 떨어진 곳, 발전이 덜 된 곳이 혜택을 누릴 수 있게 하자는 것”이라며 ‘균형발전 원칙’을 강조했다.

이어 김 총리는 “이 대통령과 대화했을 때 ‘호남이 낙후의 불이익을 감수해 온 것을 극복하고 제자리를 찾거나 우뚝 서야 하는 데 기여하고 싶다’는 마음을 느꼈다”면서 “호남은 나라의 근본이라는 자부심, 민주주의 성지라는 자부심을 가지고 있고 이제는 이를 넘어 미래의 근간으로 탈바꿈돼야 한다”고 강조했다.

김 총리는 “국가 AI(인공지능) 컴퓨팅 센터 등의 거점이 전남으로 내려왔다”면서 “정부와 지방정부가 전남의 대부흥을 만들어 갈 때”라고 말했다.

농민단체가 농협·수협을 전남으로 이전해달라고 요청한 것에 대해 김 총리는 “대전·충남 통합논의가 급물살을 타고 있는데, 대통령이 지금의 방식으로는 지역 균형 발전 문제가 해결될 수 없다는 생각을 갖고 있다”며 “2차 공공기관 이전 문제는 적극 검토할 것”이라고 설명했다.

1인당 월 20만원을 지원하는 전남도의 출생 기본소득 정책을 전국화해달라는 요청에는 “당연히 그런 생각을 갖고 있다”고 했다.