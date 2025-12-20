[헤럴드경제=윤호 기자] 비오고 포근한 토요일을 지나 일요일에는 다시 추위가 찾아오겠다.

기상청에 따르면 20일에는 전국이 대체로 흐리고 비가 오는 곳이 있겠다. 이날 수도권은 낮까지, 강원내륙 산지와 충남권, 제주도는 밤까지 가끔 비가 내리겠다.

충북과 전라권, 경북 서부 내륙은 오전부터, 그 밖의 경북권 내륙과 경남 서부는 오후부터, 그 밖의 경상권은 밤부터 가끔 비 소식이 있으나 늦은 밤 그치는 것으로 예보됐다.

대부분 지역의 예상 강수량은 5㎜ 미만 혹은 5㎜ 안팎이다.

비가 그친 뒤 밤부터 기온이 내려가면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.

밤부터 21일까지 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h 안팎으로 강하게 불 것으로 전망돼 시설물 관리와 안전사고에 신경 써야 한다.

서해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

20일 낮 최고기온은 8∼19도로 평년(3∼10도)보다 높아 포근하겠다. 다만 21일부터는 기온이 뚝 떨어져 중부지방과 전라권을 중심으로 오늘보다 5∼10도가량 낮겠다. 예상 아침 최저기온은 -6∼5도, 낮 최고기온은 1∼8도다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으며, 모레 아침 기온은 전국 내륙을 중심으로 -5도 안팎으로 낮겠으니 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유념해야 한다.