[헤럴드경제=박연수 기자] 하이트진로음료는 자사 공식 온라인몰 ‘진로토닉몰’이 ‘웹어워드코리아 2025’에서 생활브랜드 부문 음료 분야 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

올해로 22회째를 맞은 웹어워드코리아는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 웹사이트 평가 시상식이다. 약 4000명의 평가위원단이 유·무선 기반 웹사이트의 비주얼 디자인, 기술 완성도, 마케팅 전략 등을 종합적으로 평가한다.

진로토닉몰은 하이트진로음료의 다양한 브랜드 라인업을 한눈에 살펴보고 구매할 수 있는 공식 온라인 플랫폼이다. 모바일 환경에 최적화된 사용자 경험, 직관적인 정보 구조를 제공하고 있다.

이번 시상식에서는 ‘진로 낮카밤바(낮에는 카페, 밤에는 바)’라는 브랜드 세계관 경험과 캐릭터 ‘진토니’ 등 브랜드 스토리를 반영한 콘텐츠 구성이 높은 평가를 받았다.

하이트진로음료 관계자는 “앞으로도 사용자의 관점에서 디지털 경험을 지속적으로 고도화해 차별화된 온라인 경험을 제공해 나갈 것”이라고 전했다.