단양·제천·경기도 여행 담겨 “여행 계획하는 구독자들에게 가이드될 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 그린카의 카셰어링 서비스 롯데렌터카 G car가 전국 드라이빙 투어 콘텐츠 ‘츄어리즘’의 마지막 에피소드를 공개한다고 19일 밝혔다.

츄어리즘은 여행 유튜버 문츄가 호스트로 나서 친구들과 함께 G car를 타고 전국 곳곳을 여행하는 모습을 담은 G car의 인플루언서 협업 콘텐츠다. 지난 6월 28일 유튜브 채널 ‘이십세들’을 통해 첫 공개 이후 강릉, 대관령, 제주 등 다양한 지역의 매력을 소개하며 꾸준한 관심을 받아왔다.

이전 에피소드가 지역 맛집 탐방과 힐링 코스를 중심으로 유쾌한 여행기를 담았다면 마지막 편인 5·6화에서는 자연 경관이 아름다운 충북 단양·제천과 경기도 일대를 배경으로 더 감성적인 분위기를 그린다.

호스트 문츄가 친구들을 소개하는 연애 프로그램 콘셉트를 접목했다. 겨울 감성의 자연 풍경 속에서 로맨틱한 분위기를 살린 연출로 시청자들의 몰입도를 높일 예정이다.

마지막 화 공개를 기념하며 크리스마스 프로모션도 마련했다. 먼저, 이벤트 기간 동안 4시간 이상 대여를 완료한 고객을 대상으로 ▷2시간 대여요금 무료 △6시간 대여요금 무료 등 무료 쿠폰 2종이 기본 제공된다. 추첨을 통해 ▷주중 24시간 무료이용권 △주중·주말 48시간 무료이용권도 증정된다.

롯데렌터카 G car 관계자는 “그동안 츄어리즘 시리즈를 통해 G car와 함께하는 여행의 즐거움과 설렘을 전하고자 노력해 왔다”라며 “츄어리즘에서 소개되는 각 지역의 주요 여행 코스들이 연말·연초 여행을 계획하는 구독자들에게 실질적인 도움을 주는 가이드가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.