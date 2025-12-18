[헤럴드경제= 박세정 기자] “수백억 쏟아부었는데”

넷플릭스의 예능 기대작 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(흑백요리사2)가 나오자마자 결국 불법 스트리밍 사이트에 유출됐다. 수백억원의 제작비가 투입된 화제작들이 공개되자마자 불법 스트리밍 사이트에 유출되면서 넷플릭스가 초비상이다.

불법 사이트 유출은 오리지널 콘텐츠의 성패를 좌우하는 ‘초민감’ 상황이다.

18일 업계에 따르면 영상 콘텐츠 불법 사이트에 ‘흑백요리사2’가 스트리밍되고 있는 것으로 확인됐다. 구글에서 불법사이트 이름을 검색하면 아무런 제한 없이 접속해 무료로 ‘흑백요리사2’를 볼 수 있다.

지난 16일 첫 공개한 ‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 요리 계급 전쟁 예능 프로그램이다.

시즌1에 이어 요리연구가 백종원과 안성재 셰프가 심사위원으로 참여했다. 특히 방송 활동 중단을 선언했던 백종원의 출연에 이목이 쏠렸다.

온라인동영상서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 ‘흑백요리사2’는 공개 1일 차인 지난 17일 기준 넷플릭스 TV쇼 부문에서 28개국 톱10에 진입했다. 한국에서는 나오자마자 1위를 차지했으며 홍콩과 싱가포르에서 2위, 대만에서 3위를 기록했다. 이외에도 캐나다에서 7위를 차지했고 독일, 스위스, 미국에서는 10위로 진입했다.

앞선 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 톱10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다.

넷플릭스 화제작들이 나오자마자 속수무책으로 불법 사이트에 당하고 있다. 앞서 넷플릭스 올 최대 화제작 ‘오징어게임3’, ‘피지컬:아시아’ 등 거액을 투자한 작품들이 잇따라 불법 스트리밍 사이트에 유출됐다. 넷플릭스에 심각한 경제적 손실을 낳고 있다는 지적이다.

‘흑백요리사2’가 해외에서도 화제가 되면서 최종 우승자 유출을 막기 위해 비상이 걸렸다. 우승자에 대한 철저한 함구령을 내린 상태다.

넷플릭스 측은 우승자가 유출될 경우 관련자를 찾아 책임을 묻겠다는 입장이다. 앞서 넷플릭스는 오킹이 ‘더 인플루언서’에서 최종 우승을 했다는 사실을 지인에게 말해 알려진 후, 그에게 최종 우승 상금 3억원을 지급하지 않았다.

한편, ‘흑백요리사2’는 총 13부작으로 최종 우승자는 내년 1월 13일 공개된다.