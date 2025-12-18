- 과학-예술 융복합 시도·AI 연구 촉매 역할

[헤럴드경제=구본혁 기자] UNIST(울산과학기술원)는 세계적 미디어 아티스트 김아영 작가를 인공지능대학원 특임교수로 임용했다고 18일 밝혔다. 임용 기간은 이날부터 2028년 12월까지 3년이다.

김 교수는 가상현실(VR)과 인공지능을 활용한 미디어아트 작업으로 국제 무대에서 주목받아왔다. 그는 기술이 인간 인식과 사회 구조에 미치는 영향을 작품으로 풀어냈다.

UNIST가 김 교수를 인공지능대학원에 임용한 이유도 여기에 있다. AI 기술을 계산과 처리 단계에 두지 않고, 의미 해석과 사고 과정까지 확장하려는 시도다. 예술적 사고는 인공지능 활용 범위를 넓히는 촉매가 될 수 있다는 판단에서다.

김 교수는 UNIST 인공지능 연구진과 공동 프로젝트를 진행한다. 기술 연구 과정에 예술적 관점을 더하고, 인공지능 결과를 새로운 방식으로 해석하는 역할을 맡는다. 과학·예술 융합 분야 자문과 교내 특강도 병행한다.

UNIST는 기술 이해를 넓히고, 연구 성과 전달력을 높이는 데 예술 역할이 필요하다고 봤다. 박종래 UNIST 총장은 “과학과 예술을 잇는 접근이 인공지능 연구와 교육의 깊이를 키울 것”이라며 “김아영 교수 영입이 연구·교육 현장에 새로운 시각을 더할 것”이라고 했다.

한편 김아영 특임교수는 영국 첼시 컬리지 오브 아트에서 순수미술 석사를, 런던 컬리지 오브 커뮤니케이션과 국민대학교에서 학사를 취득했다.

2023년 테라야마 슈지상과 세계 최고 권위의 미디어아트상인 ‘아르스 일렉트로니카’ 골든 니카를 한국 작가 최초로 수상했으며, 2025년에는 LG 구겐하임 어워드 선정과 문화체육관광부 장관 표창으로 예술성과 영향력을 인정받았다.