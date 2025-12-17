[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 어르신들의 활기찬 일상과 안정적인 여가·소득 활동 지원을 위해 오는 26일까지 ‘2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자를 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 모집 규모는 ‘기장군 노인일자리 사업’을 포함해 모두 3057명으로 올해보다 368명이 증가해 어르신들에게 보다 폭넓은 참여 기회를 제공한다. 사업 유형별 모집인원은 ▷공익활동형 1790명 ▷역량활용형 954명 ▷공동체형 313명이다.

공익활동형 사업은 경로식당 급식지원 봉사, 해양환경지킴이 등 지역사회 봉사에 관한 일자리로, 참여자는 1일 3시간, 월 30시간 활동 후 29만원의 활동비를 받는다.

역량활용형 사업은 보육·노인·장애인·공공기관 지원 등 다양한 분야에서 어르신들의 경험과 전문성을 활용해 지역사회에 기여하는 일자리로, 1일 3시간, 월 60시간 활동 후 주휴수당을 포함해 75만원 정도의 급여를 지원받는다.

공동체형 사업은 노인에게 적합한 업종 중 소규모 매장 및 전문 직종 사업단 등을 공동으로 운영하면서 일자리를 창출하는 사업으로 부산기장시니어클럽에서 모집하고 있다. 주요 사업으로는 기장할매국밥, 다이나믹6070택배사업, 더바른클린사업, 실버상품인수원사업, 학교급식지원사업 등이 있으며 활동시간에 따라 시급 1만원 이상을 지급받는다.

이번 일자리 지원사업의 참여 대상은 65세 이상 기초연금수급자이며, 일부 사업단은 60세 이상도 참여할 수 있다. 신청은 1일부터 26일까지 희망기관에 접수하면 되며, 세부일정과 접수장소는 부산기장시니어클럽(051-709-2170∼2),대한노인회기장군지회(051-709-5610), 정관노인복지관(051-709-4965)으로 문의하면 된다.

정종복 기장군수는 “노인일자리 및 사회활동 지원사업이 어르신들의 경제적 안정뿐 아니라, 사회적 고립을 막고 생활의 활력을 찾는데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대된다”며 “보다 다양한 일자리 제공을 통해 어르신들의 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.