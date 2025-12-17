신한금융그룹이 대한육상연맹을 공식 후원한다고 17일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 16일 서울 중구 신한금융 본사에서 진옥동(오른쪽) 회장과 육현표 대한육상연맹 회장 등이 참석한 가운데 후원 협약식을 열고, 향후 3년간 육상 국가대표팀의 메인 후원사로서 지원하기로 했다.

이번 협약을 통해 신한금융은 국내 대회는 물론 2026년 아이치·나고야 아시안게임과 2028년 LA 올림픽 등 주요 국제대회를 앞두고 대한민국 육상 국가대표팀이 국제무대에서 경쟁력을 높일 수 있도록 지원할 계획이다.

대한민국 육상은 1992년 바르셀로나 올림픽 남자 마라톤 금메달(황영조), 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달(이봉주), 지난해 도쿄 세계육상선수권 높이뛰기 은메달(우상혁) 등 국제대회에서 꾸준히 성과를 내왔다. 진옥동 신한금융그룹 회장은 “육상은 모든 스포츠의 기초가 되는 종목으로, 육상의 경쟁력은 곧 대한민국 스포츠 경쟁력과 직결된다”며 “신한금융은 앞으로 대한민국 육상의 든든한 파트너로서 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 유혜림 기자