생활·전문체육 연계 강화 국대 훈련환경 고도화 반영

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 돈 2026년도 예산이 3451억원으로 확정됐다.

대한체육회는 15일 “2026년 예산이 올해(2797억원)보다 654억원(23.4%) 증가했다”며 “문화체육관광부 및 유관기관에서 630억원 규모의 사업이 대한체육회로 이관되고, 체육인 지원을 위한 필요 예산이 반영되면서 전체 예산 규모가 확대됐다”고 밝혔다.

7년간 동결됐던 후보선수 전임지도자 급여가 7.6% 인상되고, 회원종목단체 직원 인건비도 정부 공통 인상률에 따라 3.5% 인상되면서 체육단체 종사자 처우가 개선됐다.

생활·전문체육 연계 기반 확충을 위해 스포츠클럽 디비전 274억원, 지방체육진흥 172억원, 전략종목 육성 80억원, 은퇴선수(선수진로) 지원 12억원 등 총 630억 원 규모의 12개 사업이 대한체육회로 이관됐다. 대한체육회는 “이를 통해 생활체육부터 전문체육까지 대한체육회가 직접 수행하는 사업 영역이 확대되며, 보다 통합적인 지원 체계를 갖추게 됐다”고 전했다.

전국소년체육대회 지원도 강화된다. 출전비 단가는 9년 만에 38% 인상돼 1인당 8만2000원에서 11만3600원으로 조정됐으며, 신규 종목의 참가 기회도 확대됐다. 2011년 이후 폐지됐던 전국소년체육대회 개회식 예산이 새롭게 반영되면서, 15년 만에 2026년 부산 대회부터 개회식이 정식으로 시행될 예정이다.

새로운 전문체육 육성체계도 도입된다. 국가대표와 후보선수 사이에 ‘예비 국가대표’ 육성 프로그램을 신설하고, 관련 예산 30억원을 신규 반영했다. 배드민턴·레슬링 등 5개 종목 119명을 대상으로 연간 100일 훈련을 지원하는 내용으로, 이는 2010년 청소년대표 육성체계 도입 이후 16년 만에 마련된 새로운 육성 단계다. 대한체육회는 “예비 국가대표 육성 프로그램을 통해 엘리트 선수층을 확대하고 국가대표급 유망선수 발굴을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

국가대표 훈련환경 개선을 위한 예산은 총 68억원이 반영됐다. 국가대표선수촌 메디컬센터에는 MRI 장비가 최초 도입되며, 전문의 인건비 등을 포함한 14억원의 의료지원 예산이 편성됐다. 또한 태릉선수촌·평창동계훈련센터 시설 개보수 및 관리비 54억원이 확보돼 노후 시설 정비와 훈련환경 개선이 추진된다.

교육 분야에서는, 올해 12월 개원하는 대한민국체육인재개발원이 2026년부터 본격 운영에 들어간다. 지도자·선수 부모를 위한 우수선수 성장지원 교육 4억5000만원, 연령·대상별 특화 역량을 강화하는 생활체육지도자 전문교육 6억원이 반영되었다.

선수·지도자·심판의 진로 전환을 돕는 체육인 진로·종목 전환 교육에는 8억원이 신규 반영됐다. 총 18억5000만원 규모의 교육 사업이 신규·확대 편성된 것이다.

이외에도 국제종합경기대회 지원 예산이 증가하여 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회, 아이치나고야하계아시아경기대회 등 주요 국제대회 대비 훈련·파견 지원이 강화된다.

유승민 회장은 “현장의 오랜 요구였던 처우 개선과 훈련환경 고도화, 미래 유망주 육성 기반 강화가 이번 예산에 반영됐다”며 “대한체육회가 책임 있게 사업을 준비하고 집행해, 더 많은 체육인이 현장에서 실질적으로 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.