[헤럴드경제=김성훈 기자] 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 김건희 여사가 윤 전 대통령을 향해 ‘당신 때문에 다 망쳤다’며 분노하는 등 두 사람이 심하게 다퉜던 것으로 알려졌다.

조은석 내란 특별검사팀은 15일 최종 수사 결과 브리핑에서 “비상계엄 선포 당일 김건희를 보좌한 행정관, 당일 방문한 성형외과 의사 등을 모두 조사해 행적을 확인했고, 작년 8∼11월 관저 모임에 참석한 군인들도 모두 조사했으나 김 여사가 모임에 참석했거나 계엄에 관여한 사실은 확인되지 않았다”고 밝혔다.

박지영 특검보는 “텔레그램 등에 비춰볼 때 김 여사의 국정 개입이 상당했던 것으로 의심되고, 특검팀도 의혹을 염두에 두고 수사했지만 계엄 당일 행적을 발견할 수 없었다”며 “개입을 증명할 어떤 증거나 진술도 없다”고 말했다.

다만 특검팀은 김 여사가 연관된 도이치모터스 주가조작 의혹, 명품가방 수수 의혹, 명태균 리스크 등이 비상계엄 선포의 직접적·명시적 동기는 아니더라도 일정 부분 영향을 미쳤을 수 있다고 판단했다.

박 특검보는 “비상계엄 선포의 동기와 목적은 권력 독점과 유지”라며 “권력의 독점·유지는 본인이 하고 싶은 대로 하고자 하는 마음에서 비롯된 것이고, 리스크 해소를 권력 독점과 유지를 통해 일거에 해소하겠다는 마음이 없지 않았을 것으로 보인다”고 했다.

특검팀은 비상계엄 선포 당시 윤 전 대통령과 김 여사가 심하게 싸웠다는 진술을 김 여사를 가까이서 보좌했던 사람으로부터 확보했다고 밝혔다. 김 여사가 생각한 계획이 많았는데 비상계엄이 선포되는 바람에 ‘당신(윤 전 대통령) 때문에 다 망쳤다’, ‘모든 게 망가졌다’면서 계엄 선포에 분노했다는 진술이다.

이 같은 진술을 비롯해 김 여사의 계엄 당일 및 이전 행적 등을 토대로 특검팀은 김 여사가 계엄 선포에 관여한 것은 아니라고 판단했다.

노상원 전 국군정보사령관과 김 여사 간 관계에 관해 일각에서 제기된 의혹에 대해선, 두 사람이 만난 정황이 없다고 특검팀은 밝혔다.

무속인 ‘천공’이 계엄에 관여했는지에 대해서도 “윤 전 대통령의 통화 내역 등에서 천공과 계엄을 논의한 정황은 발견되지 않았다”며 “단순히 떠도는 소문만으로 소환 조사할 필요성은 없다고 생각한다”고 박 특검보는 말했다.