18시 접수분, 다음날 도착 보장…서울·수도권부터 적용

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘내일반값’과 ‘내일택배’ 서비스를 오는 29일 선보인다고 밝혔다.

‘내일반값’과 ‘내일택배’는 18시 이전 접수분에 한해 다음날 도착을 보장한다. 수거와 배송은 ‘딜리박스 중앙’에서 담당한다. 명절을 제외한 모든 날(주 7회) 이용할 수 있다.

‘내일반값’은 기존 반값택배와 동일하게 GS25에서 접수·수령하는 방식이다. 세변 합 80㎝ 이내·5㎏ 이하 상품을 2400원(500g 이하), 2800원(1kg 이하), 3200원(5kg 이하)의 합리적인 가격에 보낼 수 있다.

‘내일택배’는 일반택배처럼 고객이 지정한 장소로 배송된다. 세변 합 160㎝ 이내·20㎏ 이하 상품을 3500원(350g 이하)부터 9100원(20kg 이하)까지 이용할 수 있다. 서울 점포 한정으로 접수할 수 있으며, 향후 전국으로 확대할 예정이다.

GS25는 신규 서비스를 기념해 15일부터 28일까지 ‘택배 서비스 이름을 맞춰라’ 댓글 이벤트를 진행한다. 정답자 50명에게 치킨 쿠폰을, 2000명에게 신규 택배 서비스 500원 할인 쿠폰을 제공한다.

한편 GS25는 2019년 업계 최초로 자체 물류 인프라를 활용한 초저가 서비스 ‘반값택배’를 선보였다. 작년에는 내륙과 제주도 반값택배 연동을 시작으로 울릉도·연평도·백령도까지 서비스 범위를 확대했다.

이경한 GS리테일 서비스상품팀 MD는 “내일반값과 내일택배는 빠른 배송과 합리적인 요금을 모두 원하는 소비 트렌드에 맞춘 서비스”라며 “GS25와 GS더프레시 등 전국 네트워크를 기반으로 생활 속에서 가장 편리하게 이용할 수 있는 택배 플랫폼으로 확장하겠다”고 말했다.