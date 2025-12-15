[헤럴드경제=이명수 기자] 일본에서 곰 출몰 피해가 계속되고 있는 가운데, 스키장 슬로프에도 곰이 나타나는 장면이 포착됐다.

지난 10일 뉴시스에 따르면 지난 7일 오전 8시30분께 나가노현의 한 스키장 슬로프에선 한 남성이 스노우보드를 타며 영상을 찍다가 튀어나온 곰을 발견했다.

영상에서 곰은 남성의 옆쪽에서 나타나 슬로프를 가로지르며 남성을 뒤쫓는다.

남성은 “갑자기 나타난 곰과 눈이 마주쳤다”면서 “보통은 앞을 보고 타잖냐. 그런데 기술을 해 보고 싶어서 잠시 몸을 돌렸다가 정면을 봤는데 ‘곰이 있다’는 느낌이었고, 완전히 허를 찔려서 깜짝 놀랐다”고 말했다.

이어 “그 상태로 곰이 그대로 쫓아왔는데, 저는 스노우보드를 타고 있어서 그대로 미끄러지듯 내려갔다”면서 “그러자 곰이 포기하고 산 위쪽으로 올라가는 모습까지 전부 목격했다”고 덧붙였다.

이 남성은 “새끼곰 같다는 느낌보다는 큰 곰이라는 인상이었다. 중간 크기와 큰 곰의 중간 정도 크기였는데, 역시 굉장히 크게 느껴졌다”고도 설명했다.

해당 스키장은 곰 퇴치용 스프레이를 소지한 안전 요원들의 순찰을 강화했다고 한다.

최근 일본에서는 곰 출몰 피해가 계속되고 있다. 일본 환경성은 올해 4~11월 곰의 공격으로 인한 사상자를 총 230명으로 집계했다. 이는 2006년 이후 역대 최대치다.