[헤럴드경제=나은정 기자] 매니저 갑질 및 불법 의료 서비스 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래가 전 매니저들에게 4대 보험(건강·고용·산재보험 및 국민연금)을 가입해주지 않았다는 주장이 제기돼 논란이 증폭되고 있다.

박나래의 전 매니저 A씨는 지난 12일 문화일보와의 인터뷰에서 “지난해 9월 12일부터 박나래와 함께 일했지만 계약서는 안 쓰고, 세금 3.3%를 뗀 급여를 받는 원치 않는 프리랜서 형태였다”며 “수차례 4대 보험 가입을 요청했지만 안 해줬다”고 주장했다.

A씨는 “박나래 본인과 그의 어머니, 그의 전 남자친구는 4대 보험에 가입돼 있었는데 매니저들만 제외됐다”면서 “함께 일하자고 할 때는 ‘7대3 또는 8대2로 표준계약서를 쓰자’고 했지만, 일을 시작한 뒤에는 ‘1년 후 계약서를 쓰자’, ‘월급 500만원에 매출 10%를 주겠다’는 말만 반복했고 실제로는 월 300만원 정도만 지급됐다”고 덧붙였다.

박나래는 매니저들이 입사한 지 약 1년이 지난 올해 9월 말께 4대 보험 가입을 해준 것으로 알려졌다. 박나래의 1인 기획사 ‘앤파크’ 등기부등본에 따르면 A씨 등은 지난 9월 26일 사내이사로 취임했고, 10월 13일 등기를 마쳤다. 당시는 가수 옥주현, 성시경, 배우 강동원 등이 1인 기획사를 대중문화예술기획업으로 등록하지 않아 잇달아 적발됐을 때다.

이에 대해 A씨는 “퇴사 두 달 전에서야 보험 가입을 해 줬는데, 이는 앤파크의 대중문화예술기획업 등록을 위해 매니저들을 이사로 등재하면서 (불가피하게) 한 것”이라며 “막내 팀장 매니저에게는 3개월 정도 수습 기간 이후 4대보험을 약속했고, 내게는 표준계약서대로 수익 배분을 얘기하다가 말을 바꿔 월급 500만원과 수익 10%를 제시한 뒤 이를 적용할 때쯤 4대보험 가입을 약속했는데 결국 하지 않았다”고 주장했다. 박나래 측은 이와 관련해 공식 입장을 내지 않았다.

전 매니저들은 앞서 박나래가 폭언, 직장 내 괴롭힘, 대리처방 등 업무와 무관한 지시를 반복했다고 주장해 왔다. 이들은 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등 사적 업무를 지시받았고, 24시간 대기하면서도 추가 근무를 제대로 정산받지 못했다고 밝혔다.

현재 서울 강남경찰서는 상해 등 혐의로 박나래를 입건해 수사 중이다. 전 매니저 2명은 지난 5일 경찰에 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소했고, 박나래는 이들을 공갈미수 혐의로 맞고소했다.

매니저 측은 박나래를 상대로 손해배상 소송을 예고하는 한편 법원에 부동산 가압류까지 신청한 것으로 알려졌다. 논란이 이어지자 박나래는 지난 8일 “모든 것이 깔끔하게 해결될 때까지 방송 활동을 중단하겠다”며 MBC TV ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등 다수 프로그램에서 하차했다.