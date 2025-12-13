향년 58세 암 투병 끝에 별세

[헤럴드경제=이용경 기자] 고려대 앞에서 ‘1000원 버거’로 수많은 학생의 끼니를 책임졌던 ‘영철버거’ 창업주 이영철 씨가 향년 58세로 13일 별세했다.

13일 대학가에 따르면 이씨는 이날 암 투병 끝에 세상을 떠난 것으로 전해졌다.

이씨는 가진 것 없이 거리에서 시작해 대학가의 상징으로 자리 잡은 인물이다. 초등학교 과정도 마치지 못한 채 어린 시절부터 생계를 위해 중국집, 군복공장, 건설 현장 등을 전전했다. 2000년 무렵 신용불량자 신분으로 남은 돈이 2만원 남짓이던 그는 고려대 앞 손수레에서 햄버거를 팔기 시작했다.

미국식 핫도그 빵 사이에 볶은 고기와 채소를 넣은 단출한 ‘스트리트 버거’는 화려하지는 않았지만 값이 쌌다. 한 개에 1000원. 허기를 달래려는 학생들 사이에서는 입소문이 퍼졌고, 영철버거는 어느새 고대 앞을 대표하는 명물로 자리 잡았다. 2000년대 중반에는 가맹점 수가 40곳으로 늘며 ‘대학가 성공 신화’로 불리기도 했다.

이씨가 끝까지 지킨 것은 가격이었다. 버거에 들어가는 돼지고기를 등심으로 바꿨을 때도 가격을 올리지 않았다. 양배추와 청양고추 가격이 치솟아 버거 하나를 팔면 200원의 적자가 났을 때도 ‘1000원’의 약속을 지켰다.

장사는 학생에 대한 환원으로 이어졌다. 2004년부터 매년 고려대에 2000만원의 ‘영철 장학금’을 내 형편이 어려운 학생들을 도왔다. 정기 고연전이 열릴 때면 수천개의 영철버거를 무료로 나눴다.

하지만 변화한 상권 환경 탓에 가게 운영은 쉽지 않았다. 2015년 인근에 비슷한 가격대의 음식점이 들어서며 경영난이 깊어졌고 결국 영철버거는 문을 닫았다. 그때 고려대 학생들은 크라우드펀딩을 통해 영철버거 살리기에 나섰다. 당시 고대생 총 2579명이 참가해 6811만5000원을 모금했다. 그렇게 영철버거는 재개업을 하고 다시 고대의 명물로 자리 잡았다.

대학가의 한 시대를 상징했던 ‘1000원 버거’의 ‘영철 아저씨’는 이날 학생들 곁을 떠났다. 빈소는 고려대 안암병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 15일 오전 6시30분이며 장지는 서울시립승화원이다.