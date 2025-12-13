[헤럴드경제=고승희 기자] 2세대 걸그룹 소녀시대 티파니 영(36·황미영)과 배우 변요한(39)이 교제 중이다. 두 사람은 결혼을 전제로 만남을 이어가고 있다.

변요한의 소속사 팀호프는 “두 사람은 결혼을 전제로 진지하게 교제 중”이라고 13일 밝혔다.

이어 “아직 구체적으로 확정된 일정은 없지만, 두 사람은 ‘뜻이 정해지는 순간 팬들께 가장 먼저 알리고 싶다’고 전했다”며 “따뜻한 관심에 감사드린다. 두 사람 앞날에 은혜와 사랑이 함께하길, 기도하는 마음으로 축복해주기를 부탁드린다”고 당부했다.

업계에 따르면 두 사람은 내년 가을 결혼식을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 이 때가 되면 티파니 영은 소녀시대 중 처음으로 결혼하는 멤버가 된다.

변요한과 티파니 영은 지난해 5월 공개한 디즈니+ ‘삼식이 삼촌’에서 만난 연인 사이로 발전했다. 이 작품에서 티파니 영은 올브라이트 재단 이사 ‘레이첼 정’으로 분해 엘리트 청년 ‘김산’(변요한)과 로맨스를 그렸다.

당시 티파니 영은 “변요한의 굉장한 팬이었는데, 현장에서 마치 유니콘 같았다. 너무 뜨거운 사람이라서 그 에너지를 최대한 흡수하며 배웠다”며 감탄했다. 변요한은 “티파니는 내 영어 선생님”이라며 “극중 시대에 맞는 영어를 자연스럽게 소화할 수 있도록 도와줬다. 현장에서 많이 의지했다”며 애정을 드러냈다.

티파니 영은 2007년 소녀시대로 데뷔, 2018년 티파니에서 티파니 영으로 활동명을 바꾼 뒤 뮤지컬 ‘시카고’를 비롯해 2022년 드라마 ‘재벌집 막내아들’ 등을 통해 활동 영역을 넓혀가고 있다. 변요한은 2014년 드라마 tvN ‘미생’으로 대중에게 각인, 드라마와 영화를 넘나들며 다양한 활동을 했다.