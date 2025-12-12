“2030년에 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 12일 2030년 완공을 목표로 진행 중인 대통령 세종 집무실 일정을 당겨달라고 지시했다.

이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 강주엽 행정중심복합도시건설청장으로부터 업무 보고를 받고 “(집무실 건립을) 조금 더 서둘러야 할 것 같다. (일정을) 당겨 달라”고 주문했다.

이 대통령은 “대통령 선거를 하면서 아마도 용산에 있다가 청와대로 잠깐 갔다가 퇴임식을 세종에서 할 것 같다고 여러 차례 얘기했다”며 “2030년 세종에 대통령 집무실을 지으면 잠깐 얼굴만 보고 가는 것이 아니냐”고 짚었다.

이어 국회 세종의사당의 2029년 완공도 시기적으로 늦다며 “(예정된 소요 기간은) 행정 절차상 불가피한 것인가, 아니면 속도 조절을 하는 것인가?”라고 질문했다.

강주엽 청장은 이에 “속도 조절은 아니다”라며 “설계 2년, 공사 2년을 잡았다. 사실 2030년 준공 목표도 도전적 공정 관리가 필요한 것이 현실”이라고 설명했다.

그러자 이 대통령은 “서두르면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶었다”면서도 “너무 무리할 필요는 없다”고 했다.