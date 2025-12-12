11일 광진구청 대강당에서 발달장애인자립생활센터 성과공유회 열어 발달장애인들이 만든 삽화책 ‘매콤한 치즈’ 만남 행사 이어져 희망커리어라운지 개소, 평생교육센터 운영, 맞춤형 지원 등 눈길

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 11일 광진구청 대강당에서 ‘2025 광진발달장애인 자립생활센터 성과공유회’를 개최했다.

2019년에 문을 연 광진발달장애인 자립생활센터는 발달장애인의 권리를 보호하고 자립을 도와주는 곳이다. 한 해 동안 추진한 다양한 사업과 성과들을 공유하고 참여자간 소통과 화합을 도모하는 자리다.

센터 주관으로 열린 이번 행사는 장애인과 주민 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘미라클보이스앙상블’의 축하공연으로 포문을 열었다. 성과보고, 삽화작가 북토크, 워크숍 상영회 순으로 이어졌다.

먼저, 1년 동안 자립지원과 권익증진 사업을 공유하는 시간을 가졌다. 이어서 5명의 발달장애인 삽화작가와 협업해 만든 ‘매콤한 치즈’ 책 만남 행사에서는 책 소개와 함께 제작과정에서의 성취감과 보람, 어려웠던 일과 힘든 점 등을 설명했다.

마지막으로 제주도 워크숍 영상을 다함께 시청하면서 행사를 마무리했다.

민선 8기 들어 구는 상생복지 구현에 힘써왔다. 특히, 일상에서 돌봄이 필요한 발달장애인에 대한 지원을 대폭 확대했다.

2023년에는 진로상담과 일자리 지원을 위해 희망커리어라운지를 개소했다. 직업교육과 진로‧직업 상담은 물론 지역내 기업과 공공기관의 일자리에 취업할 수 있는 기회를 얻을 수 있다.

지난해에는 ‘최중증 발달장애인 통합돌봄서비스’를 개시했다. 장애 정도가 심한 지적‧자폐성 장애인에게 일상생활 훈련, 취미활동 지원 등 1대1 맞춤형 서비스를 제공한다.

또, 주간보호시설을 이용하는 발달장애인에게 매월 10만원씩 급식을 지원하며 경제적 부담을 덜어주었다.

지난 4월에는 ‘발달장애인 평생교육센터 운영’이 서울시 약자동행지수 성과 우수사례로 선정됐다. 바리스타, 제과제빵, 세차 교육 등 성인기 발달장애인의 사회적응능력을 높이기 위한 체계적인 시스템이 높은 점수를 받았다.

김경호 광진구청장은 “올 한 해 애써주신 강수미 광진발달장애인 자립생활센터장님과 관계자 여러분께 감사드린다. 맞춤형 일자리 제공, 직업재활 훈련, 장애인 이동권 보장과 주거안정 등 발달장애인이 더 편안하고 풍요롭게 생활할 수 있도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 발달장애인의 권익을 보호하고 서로 존중하고 배려하는 문화가 확산될 수 있도록 더욱 매진하겠다”고 말했다.