[헤럴드경제=임세준 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당-개혁진보4당 정치개혁 연석회의에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 정 대표, 김재연 진보당 대표, 한창민 사회민주당 대표.


