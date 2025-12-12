연준, 1년 미만 단기국채 매달 400억달러 매입 바클레이즈 “내년 부채 흡수 규모, 기존 예상보다 34% 증가 전망” 내년 민간에 돌아가는 국채 규모 절반 가까이 줄 것이란 전망꺼자 “만병통치약 아냐”...유동성 공급 효과 없단 이견도

[헤럴드경제=김영철 기자]월가의 대형 투자은행들은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 10일(현지시간) 내놓은 단기 국채 매입 계획으로 내년에 예상보다 더 많은 부채를 흡수할 것이라 전망하고 있다.

블룸버그통신은 11일(현지시간) 영국 투자은행 바클레이즈가 연준의 단기국채 매입 규모에 대해 내년 한 해 동안 최대 5250억달러(약 772조5000억원)에 달할 수 있다고 추산했다고 전했다. 이는 바클레이즈의 종전 전망치 3450억달러(약 507조7000억원)보다 34% 상향된 수준이다. 이에 따라 민간 투자자에 돌아가는 국채 규모는 기존 예상치인 4000억달러(약 588조6000억원)에서 2200억달러(약 323조7000억원)로 감소할 것으로 전망했다.

글로벌 투자은행 JP모건체이스와 TD증권 역시 연준이 흡수할 국채 규모가 더 커질 것으로 내다봤다.

JP모건의 전략 담당인 제이 베리와 테레사 호는 “연준은 내년 4월 중순까지 월 400억달러(약 58조9000억원) 매입을 유지한 뒤 이후부터는 월 200억달러(약 29조4000억원)로 속도를 낮출 것으로 예상한다”며 “여기에 월 150억달러 수준의 주택저당증권(MBS) 상환분 재투자를 합치면 연준은 내년 한 해 동안 시장에서 단기 국채를 약 4900억달러(약 721조5000억원) 매입할 것으로 추산된다”고 전했다. “이는 종전 전망치 2800억달러(약 412조3000억원)에서 크게 상향된 수치”라는게 둘의 의견이다.

RBC 캐피탈마켓의 블레이크 그윈과 이자크 브룩 전략가는 “연준의 월 국채 매입 규모가 200억~250억달러 수준이 돼야 자연스러운 수요에 부합할 것으로 보인다”며 “이번 조치는 준비금 공급 확대라기보다 국채 발행 흡수에 더 초점이 맞춰져 있는 듯하다”고 평가했다.

뱅크오브아메리카(BoA)는 연준이 충분한 지급준비금을 확보하고 단기금융시장 금리를 안정시키기 위해 더 오랜 기간 동안 매입 속도를 높여야 할 수도 있다고 전망했다.

앞서 연준은 지난 10일(현지시간) ‘지급준비금관리 프로그램’을 통해 12일부터 만기 4주~1년짜리 재무부 단기 국채 매입을 시작할 것이라고 밝혔다. 초기 매입 규모는 첫 달 기준 약 400억달러다. 이후 향후 몇달간 매입 규모를 높은 수준으로 유지하다 이를 축소해 나갈 전망이다.

뉴욕연방은행에 따르면 통상 연방소득세 납부로 유동성이 감소하는 내년 4월까지 향후 몇 달간은 국채 매입 속도가 빠르게 유지될 예정이다.

제롬 파월 연준 의장은 이날 연방준비공개위원회(FOMC) 회의 후 기자회견에서 “기준금리에 비해 단기자금시장 금리는 계속해서 상승 압력을 받고 있다”며 “지급준비금 시장 상황을 보여주는 다른 지표들을 고려할 때 지급준비금 잔액이 ‘충분한’ 수준 아래로 하락했다고 판단한다”고 국채 매입 이유를 밝혔다. 파월 의장은 단기 국채 매입에 대해 “통화정책 기조와는 별개며, 통화정책에 그 어떤 영향도 미치지 않는다”며 이번 조치가 지급준비금 관리 목적일 뿐 양적완화(QE)는 아니라고 선을 그었다.

통상 연준이 국채를 매입하면서 지불한 돈이 시중 은행에 들어가면, 시장에 돈이 풀려 유동성공급 효과를 낸다.

이에 대해 도이체방크의 매튜 라스킨과 스티븐 젠 전략가는 “연준의 단기 국채 매입 시작 시점이 앞당겨진 점에 주목하며, 연준이 2019년보다 충분한 지급준비금 체제로의 전환 관리에 훨씬 신중해졌다”고 진단했다. 이어 “이는 레포(환매조건부채권) 시장 안정을 돕는 요인이 될 것”이라 분석했다.

일각에서는 연준이 단기 국채를 매입한다고 해도 유동성 공급에는 유의미한 효과를 거두지 못할 것이라는 지적도 나온다. 캐나다임페리얼상업은행(CIBC)의 전략가들은 연준의 12월 국채 매입 규모가 연말 은행들의 단기 자금 수요를 넘어서지 못할 가능성이 크기 때문에 ‘변동성(volatility)’을 완전히 없애지는 못할 것이라고 전망했다. 자산시장에서 변동성은 상품의 가격이 변동하는 정도를 뜻한다.

미국 투자은행 웰스파고의 전략가들은 “연준의 선제적 접근이 고무적이긴 하지만 만병통치약은 아니다”라며 “이전보다 변동성은 다소 완화될 수 있지만 연말에는 여전히 일부 자금조달 압력이 나타날 것”이라 예상했다.