올해 가족친화인증 기업‧기관 50개소 신규 인증 연장 15개소, 재인증 49개소, 유지 129개소 총 243개소

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 올해 가족친화인증 기업·기관이 신규 50개소를 포함해 총 243개소로 집계됐다고 12일 밝혔다. 지난해보다 33곳 늘어난 규모다.

가족친화인증제도는 성평등가족부가 유연근무제, 자녀 돌봄 지원, 근무환경 개선 등 가족친화정책을 모범적으로 운영하는 기업·기관을 선정하는 제도다. 인증을 받으면 신용보증 수수료 감면, 출입국 우대카드 발급, 중소기업 육성자금 이차보전 우대, 물품구매 적격심사 가점 등 다양한 혜택이 제공된다.

경남도는 올해부터 교육·컨설팅을 본격 도입해 12개 기업을 대상으로 맞춤형 진단과 제도 설계를 지원했다. 특히 이들 12개 기업 모두가 신규 인증을 획득하며 사업 효과가 나타난 것으로 평가된다. 도 관계자는 “중소기업이 인증 신청 절차를 번거롭게 여기는 경우가 많지만 컨설팅을 통해 조직문화 점검과 제도 정비가 이뤄지면서 만족도가 높게 나타났다”고 설명했다.

현장에서는 가족친화제도가 구인난 완화에도 도움이 되고 있다는 의견이 많다는게 도의 설명이다. 제조업 중심의 지역 특성상 인력 확보가 어려운 기업이 많은데 유연근무제나 가족친화 프로그램을 운영하면 청년층 지원이 늘고 이직률이 감소하는 효과가 나타난다는 것이다. 참여 기업들은 3년마다 재인증을 준비하는 과정이 직원과의 소통 기회이자 조직 분위기를 점검하는 계기가 되고 있다고 전했다.

도내 인증기업 243개중 대기업은 16개소, 중소기업 166개소, 공공기관 61개소다. 기업 수만 보면 타 지자체 대비 많은 편은 아니지만, 올해 증가폭은 전국적으로도 주목할 만하다는 평가다. 도는 컨설팅 대상을 확대하고 인증기업의 ‘가족친화 문화비’ 지원 등 신규 인센티브도 검토 중이다.

조현준 경제통상국장은 “가족친화경영은 기업 경쟁력과 지역 고용환경 개선에 분명한 효과가 있다”며 “도내 더 많은 기업이 인증에 참여할 수 있도록 지원을 늘리겠다”고 말했다. 창원=황상욱 기자