전시, 공연, 축제 등의 정보 통합 제공하는 웹 서비스 ‘종로문화플랫폼’… 공연예술 생태계 활성화, 지역경제 회복 효과 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 ‘종로문화플랫폼’ 구축을 기념해 대학로 공연 최대 75% 할인 이벤트를 진행한다.

종로문화플랫폼은 전시·공연·축제 등 종로의 다양한 문화예술 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 통합형 웹 서비스다.

단순한 정보 제공을 넘어 지역 예술인과 단체가 프로그램을 등록하고 홍보할 수 있는 참여형 플랫폼으로, 창작자가 시민과 직접 소통 가능하다는 게 특장점이다.

주요 기능은 ▲종로구 공연·전시·행사 정보 검색 및 예매 연계 ▲지역 예술인 및 단체 프로필·작품 홍보 ▲예술인 협업 지원 ▲문화예술분야 채용·공모·정부지원사업 정보 제공 ▲역사·관광 안내 및 프로그램 예약 신청이다.

이번 이벤트는 플랫폼 구축을 기념해 마련됐다. 대학로티켓닷컴과 연계해 뮤지컬, 연극 등을 최대 75%까지 할인된 가격으로 예매할 수 있다.

참여 공연은 뮤지컬 ‘인사이드 미’, 음악극 ‘수호천사’, 연극 ‘아모르파티’ 등 총 10개 작품이다.

종로문화플랫폼에서 ‘할인 프로모션’을 선택하면 즉시 혜택을 적용받는다.

구는 플랫폼을 중심으로 공연 예술 생태계를 활성화하고 지역경제를 회복할 수 있을 것으로 기대한다.

정문헌 구청장은 “누구나 종로의 풍부한 문화예술 자원을 종로문화플랫폼에 접속해 확인하고, 더 손쉽게 경험할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 플랫폼을 중심으로 문화예술 정보 접근성을 높이고 편의 향상을 도모하겠다”고 밝혔다.