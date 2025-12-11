- 4.8m의 넓은 광폭 거실, 3면 발코니 설계로 더욱 넓어진 안방(침실1) 구성 등 돋보여

- 효율적 주방 동선과 통창 설계도 호평… 15일(월) 특별공급, 16일(화) 1순위 청약 앞두고 관심 고조

유승건설이 송도국제도시 11공구에 선보이는 ‘송도 한내들 센트럴리버’가 5일 견본주택을 열고 본격적인 분양일정에 돌입했다. 그런 가운데 견본주택에는 주거의 질을 중시하는 실수요자들의 발길이 이어지며, 단지만의 차별화된 특화 설계에 대한 높은 호응이 계속돼 다가올 청약에 대한 기대감을 높이고 있다.

송도 한내들 센트럴리버는 송도국제도시 11공구 RC3블록(연수구 송도동 543번지 일원)에 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구 규모로 조성되는 아파트다. 전 가구는 수요 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일면적으로 구성된다.

실제 이 단지는 4Bay 판상형 위주(일부 제외)의 구조와 함께 혁신적인 평면 설계를 도입해 실거주 환경의 쾌적성을 극대화한 것이 특징이다.

대표적으로 전용 84㎡A 타입의 경우는 4.8m의 광폭거실 설계와 함께 3면 발코니 설계로 더욱 넓어진 안방(침실1) 공간(4.47m*4.57m)을 구성해 개방감과 여유로운 공간감을 제공한다.

또한 편리하고 여유로운 동선을 확보한 ‘ㄱ’자 구조의 오픈 주방 설계를 적용해 주방 공간의 활용성을 확대했으며, 침실2, 3공간에는 통창 설계를 추가로 적용해 개방감은 더욱 확대될 전망이다. 이 밖에도 타입별로는 주방 및 현관 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등을 도입해 수납 공간을 확대한 점도 눈길을 끈다.

이뿐만 아니다. 단지는 혁신 평면 설계 외에도 삶의 질을 높여줄 커뮤니티 시설을 다양하게 마련해 일상의 풍요로움도 더할 예정이다. 커뮤니티로는 스크린골프장과 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등 스포츠 시설을 비롯해 자녀들을 위한 작은도서관과 독서실, 다함께 돌봄센터, 어린이집, 시니어 세대를 위한 경로당까지 전 세대를 아우르는 다채로운 시설이 들어설 예정이다.

분양관계자는 “이 밖에도 단지는 커튼월룩 설계를 적용해 외관을 특화하는 등 입주민의 삶의품격과 일상의 편리함을 높이는 데 주력했다”며 “견본주택을 찾은 방문객들 사이에서는 이와 같은 특화설계와 함께 수요층의 부담을 낮추는 분양조건에 대한 호평도 이어지고 있어 다가올 청약에서도 좋은 결과를 기대하고 있다”고 말했다.

실제 송도 한내들 센트럴리버는 비규제 지역 호재와 함께 수요층의 부담을 최소화하는 분양조건을 내세웠다는 점에서도 만족도가 상당하게 이어지고 있다는 후문이다.

단지는 우선 수도권 비규제 지역인 인천이 기본적으로 전매제한 1년이 적용되는 것과 달리, 전매제한이 6개월만 적용되는 ‘안심전매단지’로 청약 및 대출 부담이 상대적으로 적다. 더불어 1차 계약금 1천만원과 발코니 확장 무상 제공 등 다양한 혜택을 추가로 적용해 초기 자금 부담을 한층 더 낮췄다.

한편 송도 한내들 센트럴리버는 송도 11공구에서도 워터프런트 바로 앞에 위치해 수변 산책로, 상업시설, 문화·여가 인프라를 손쉽게 누릴 수 있으며 송도세브란스병원(예정), 현대프리미엄아울렛, 홈플러스, 트리플스트리트 등 주요 상업·의료·문화시설 접근성도 우수하다.

또한 단지 바로 앞에 유치원 및 초·중학교 부지가 계획돼 있어 교육환경이 뛰어나며, 동북아 글로벌 교육 허브로 조성된 인천글로벌캠퍼스가 가까이 위치한다. 이와 더불어 연세대 국제캠퍼스 1단계에 이어 11공구 내 계획된 연세대 국제캠퍼스 2단계와 인하대 송도캠퍼스 부지도 인접해 교육 인프라는 더욱 강화될 전망이다.

여기에 단지가 조성되는 송도 11공구는 ‘첨단산업클러스터(C)’로 지정되며 글로벌 바이오 대기업들의 입주가 이어지고 있어 미래가치 상승과 뛰어난 직주근접성도 갖췄다는 평가다. 먼저 제2 삼성바이오로직스는 약 36만㎡(약 11만평) 규모의 4개 공장 부지를 확보하고 2032년 완공을 목표로 공사를 진행 중이다. 인근에서는 롯데바이오로직스가 20만㎡(약 6만평) 부지에 총 3개의 바이오 플랜트를 2030년까지 조성할 계획이다. 이들 기업을 통해 약 5만 명의 고용 효과가 기대된다.

이뿐만 아니라, 삼성바이오로직스는 송도 11공구 내 제3바이오캠퍼스 조성을 위한 추가 부지 매입을 완료하고, 총 7조원가량을 투자할 방침을 밝히면서 이에 따른 기대감도 더해질 전망이다.

교통여건 역시 강점이다. 인천 1호선, 제3경인고속도로, GTX-B 노선(계획), 수도권제2순환고속도로(계획) 등 광역 교통망을 통해 서울 및 수도권 전역으로 이동이 편리하다. 또한 11공구는 송도국제도시의 가장 앞자리에 위치해 타 공구 대비 고잔톨게이트 접근성이 뛰어난 점도 돋보인다.

송도 한내들 센트럴리버의 청약일정은 오는 15일(월) 특별공급을 시작으로 16일(화) 1순위, 17일(수) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 23일(화)이며, 정당계약은 내년 1월 5일(월)부터 7일(수)까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 충족한 만 19세 이상의 인천광역시·서울특별시·경기도 거주자라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 신청 가능하다.

송도 한내들 센트럴리버의 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에 위치한다.