[헤럴드경제=이명수 기자] 급성 심근경색으로 심정지를 겪었다가 극적으로 회복된 코미디언 김수용이 응급 처치해 준 동료 김숙, 임형준에게 감사 인사를 전했다.

10일 방송한 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 김수용이 출연했다. 앞서 김수용은 지난달 13일 한 유튜브 촬영 도중 급성 심근경색으로 쓰러진 바 있다.

김수용은 “아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다”라며 “아내가 ‘병원에 가야지!’ 했는데 ‘아냐, 아냐 근육통이야’ 하고 파스를 붙였다”라고 그날을 기억했다. 촬영 현장에 도착해서도 몸 상태가 좋지 않아 내과에 방문했다는 그는 역류성 식도염 때문에 가슴이 아플 수 있냐고 의사에게 물었고 ‘그럴 수 있다’라는 답을 들었다고 전했다.

다시 촬영장으로 돌아가서는 담배를 피웠다고 밝혔다. 김수용은 “담배도 피웠다, 센 연초로. 그날따라 담배 맛이 너무 쓰더라. 담배를 끄고 잔디밭으로 걸어갔다. 임형준씨와 인사를 한다. 거기까지가 제 기억이다”라고 말했다.

당시 임형준과 김숙 매니저가 심폐소생술(CPR)을 했다. 또한 임형준은 위급한 상황을 대비해 목걸이에 보관했던 응급약을 김수용에게 먹였다. 김수용은 “김숙씨가 혀를 기도(가) 안 막히게 잡아당기고, 임형준씨가 자기 약을 꺼내서 제 입에다 밀어 넣었다고 하더라”라고 밝혔다.

영안실로 향하던 중 극적으로 의식이 돌아왔다는 김수용은 “가장 먼저 들린 소리는 사이렌 소리였다. 구급대원은 내가 잠들면 의식을 잃을까 봐 계속 말을 시켰다”라며 “섬망 증세로 계속 같은 질문을 했다고 한다”라고 설명했다.

그는 “건강을 너무 만만하게 생각했다”라며 “이번 기회에 정신 제대로 차린 것 같다”라고 털어놨다. 그러면서 “의사 선생님이 그 정도 심정지 후에 돌아오는 것도 기적이지만 너무 멀쩡해서 놀랍다고 하더라”라며 “한 번 심정지 겪고 나니 살아 숨 쉬는 것조차 감사하다”라고 말했다.