[헤럴드경제=김주리 기자] 충북 보은군이 내년 상반기 모든 군민에게 1인당 60만원의 민생안정지원금을 지원한다.

최재형 보은군수는 10일 기자간담회를 열어 “내년 2차례에 걸쳐 모든 군민에게 1인당 30만원씩, 60만원의 민생안정지원금을 지급할 예정”이라며 “인접한 옥천군민에게 2년간 월 15만원씩 농어촌 기본소득이 지급되는 데 따른 주민들의 박탈감 등을 고려했다”고 말했다.

이어 “1차는 설 무렵, 2차는 5월 가정의 달에 맞춰 지급할 예정”이라며 “전액 군비지만, 통합재정안정화기금 960억원이 확보된 상태여서 재원 조달에는 어려움이 없다”고 덧붙였다.

등록 외국인을 포함한 보은군 인구가 3만1000여명인 것을 고려할 때 소요 예산은 188억원에 이를 전망이다

군은 민생안정지원금을 지역화폐(결초보은카드)가 아닌 선불카드 방식으로 지급할 예정이다.

군 관계자는 “내년 9월까지 사용기간을 설정한 선불카드로 지원금을 주고 결초보은카드에 대해 10% 이상 캐시백을 적용할 경우 가정경제나 골목상권에 미치는 파급력이 그만큼 커질 것”이라고 설명했다.

충북에서는 옥천군이 농어촌 기본소득 시범지역에 선정돼 2026∼2027년 모든 군민에게 한 달 15만원의 지역화폐를 지급하기로 한 뒤 민생지원금 지급 계획이 도미노처럼 확산하고 있다.

괴산군이 지난 8일 1인당 50만원의 민생지원금 지급 계획을 밝힌 것을 시작으로 영동군도 50만원 지원을 염두에 두고 ‘민생경제활성화 지원 조례’를 입법예고한 상태다.

제천시와 단양군은 1인당 20만원 지원 방침을 세운 것으로 전해졌다.