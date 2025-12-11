[헤럴드경제(대구)=김병진 기자](사)계명1%사랑나누기(대표 신일희 계명대 총장)와 계명대 봉사단은 지난 6일 대구 달서구 지역의 취약계층을 위해 사랑의 연탄 600장을 전달했다.

봉사 직후에는 달서구에 1000만원을 기부하며 ‘달서 나눔 별 4호’에 등재됐다. 지역 난방 취약가구를 돕기 위한 이번 활동은 연탄 배달과 기부가 연속적으로 진행돼 온정의 의미가 한층 강조됐다.

계명대 봉사단은 가정을 직접 찾아 연탄을 집 앞까지 옮겼다.

학생과 교직원으로 구성된 30명 규모의 봉사단은 추운 날씨 속에서도 난방 부담을 겪는 어르신들을 돕기 위해 힘을 모았다.

이성용 계명대 학생·입학부총장은 “우리 학생들이 함께한 연탄 나눔이 주민들에게 따뜻함을 줄 수 있기를 바란다”고 말했다.

이번 봉사에는 외국인 유학생도 참여해 나눔의 의미를 더했다.

연탄 배달 이후에는 두류동 행정복지센터에서 후원금 기부도 진행됐다.

(사)계명1%사랑나누기는 달서구청에 연탄 나눔 성금 1000만원을 전달해 ‘달서 나눔 별 4호’에 등재됐다.

달서구청의 ‘달서 나눔 별’ 사업은 10년 연속 기부를 이어온 기부자에게 예우와 감사를 전하기 위해 2024년부터 운영 중이다.

(사)계명1%사랑나누기는 2024년 누적 기부금 1억 원을 달성해 이미 명예의 전당에 오른 가운데 이번 추가 기부로 ‘달서 나눔 별 4호’에 이름을 올렸다.

한편 (사)계명1%사랑나누기의 기금은 교직원들이 월급의 1%를 자발적으로 기부해 조성된다.

해당 기금은 연탄과 난방유 지원, 소외계층 위문, 재난 피해 구호 등 다양한 사회공헌 활동에 꾸준히 사용돼 왔다.

지금까지 국내외 재난 피해 지역에 총 7억 원 이상의 성금을 지원했다. 미얀마 지진피해, 경북 산불과 경남 수해 피해 복구 지원 등 다양한 구호활동에 동참하며 단순 기부를 넘어 사회적 책임을 지속적으로 실천하고 있다