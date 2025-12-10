[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]공원식 포항시장 출마 예정자가 10일 포항시청 브리핑룸에서 포항의 경제 위기 극복과 미래 성장 전략을 담은 경제정책 비전 기자회견을 열고 정책 방향을 공식 발표했다.

이날 공 예정자는 시민이 체감할 수 있는 경제 회복을 위한 3·3·3 전략으로 ▲포스코의 수소 환원 제철·수소 실증·액화석유가스(LNG) 발전의 3대 산업 기반 ▲블루밸리 국가 산단·영일만 산단·경제자유구역의 3대 공단 확장 ▲죽도시장, 영일대·송도·해도, 중앙상가 3대 상권 활성화 등을 제시했다.

또 기업 하기 좋은 도시, 세계적 첨단기업 도시 포항을 만들기 위해 시민·산업계·전문가·행정이 참여하는 ‘포항 첨단 기업 도시 추진위원회’ 구성을 제안했다.

이어 관광·도심 상권 활성화를 위해 케이블카·수상버스·유람선·마리나 운영과 드론택시(UAM)·수상 택시·포항 운하 연계 관광, 포항국제전시컨벤션센터의 숙박형 마이스(MICE) 산업 전환 등을 내놓았다.

특히 물류·관광 허브의 핵심 랜드마크로 부상한 영일만 횡단대교 건설을 시민 공론화를 통해 노선을 조기에 확정해야 한다고 설명했다.

공원식 출마 예정자는 “포항은 산업·도시·경제 전환기에 서 있으며 단기 회복과 중·장기 도시 대전환을 함께 추진하는 실천형 경제 정책이 필요하다”며 “기업이 살아야 시민이 다시 웃을 수 있고 포항이 다시 도약할 수 있다”고 말했다.