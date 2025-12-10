복지행정으로 또 한 번 전국 최고 입증...고독사 분야 최우수상 이어 찾아가는 보건복지서비스 제공, 희망복지지원단 운영 분야 우수상 수상... 촘촘한 고독사 예방 체계, 위기가구 발굴 혁신, 공공협력 사례관리 시스템 구축 인정받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 보건복지부 주관 ‘2025년 지역복지사업 평가’에서 3개 분야를 석권하며 전국 지자체 중 최고의 복지 행정 성과를 거두었다.

구는 이번 평가에서 ‘고독사 예방 및 관리’ 분야 최우수상을 비롯해 총 3개 분야에서 수상하며 압도적인 ‘3관왕’을 달성했다.

이는 일방적인 서비스 제공을 넘어 주민과 지역사회의 관계망을 핵심으로 하는 관악구만의 지속가능한 복지 모델이 전국적으로 인정받았음을 의미한다.

지역복지사업 평가는 매년 전국 17개 시·도와 229개 기초지자체를 대상으로 지역 복지 발전에 기여한 우수사례를 발굴하여 이를 확산하고자 추진하는 국가 공인 평가이다.

관악구의 성과는 특히 ‘고독사 예방 및 관리’ 분야에서 빛났다.

구는 올해 이 분야에서 최우수상을 수상하며 지난해 대상에 이어 2년 연속 수상하는 쾌거를 얻었다. 구는 고립가구를 위한 커뮤니티 공간을 대폭 확대, ▲청년 고독사 고위험군 대상 맞춤형 지원사업 추진 ▲별빛마실학교, 이웃살피미 등 참여형 관계망 프로그램 운영 등에서 높은 평가를 받았다.

이외도 ▲‘찾아가는 보건복지서비스 제공’ 분야 우수상 ▲‘희망복지지원단 운영’ 분야 우수상까지 추가하며 명실상부한 복지 선도 지자체의 위상을 공고히 하였다.

‘찾아가는 보건복지서비스 제공’ 분야에서는 보건·복지·치안·구급을 아우르는 통합 위기대응 행정체계 구축한 점이 주목받았다.

또한, 다양한 분야의 위기가구 실태조사를 추진, 모바일 행복e음과 양방향 인공지능(AI) 상담 등 스마트 기술을 복지 행정에 선제적으로 도입하여 복지 사각지대를 해소하는 데 기여했다.

아울러 ‘희망복지지원단 운영’ 분야에서는 ▲현장 슈퍼바이저 운영을 통한 동단위 사례관리 강화 ▲통합사례관리 활성화를 위한 컨설팅 운영 ▲안심동행, 희망리본(Re-born) 등 공공부문 사례관리 특화사업을 추진하여 통합 복지 안전망을 강화한 점이 수상의 주요 사유로 꼽혔다.

구는 이번 수상 외에도 올해 ▲‘2025 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’ 최우수상 ▲‘서울시 동행센터 운영성과평가’ 우수구 선정 등 대외 평가에서 연이어 우수한 성과를 달성하며 ‘복지 최강’ 지자체임을 입증하고 있다.

박준희 구청장은 “민관이 함께 협력해 만든 관계 기반의 촘촘한 복지정책이 이룬 성과”라며 “앞으로도 모든 주민이 서로 연결되어 고립되지 않는 따뜻한 관악공동체를 지속해서 만들어가겠다”고 말했다.