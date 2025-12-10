대만 TSMC서 美 들여와 中에 선적 美 안보 심사…‘수출세’ 논란도 해결 中, 자국기업 반도체 자립 박차 의지

중국 수출이 허용된 엔비디아의 ‘H200’ 인공지능(AI) 칩이 미국에서 안보 심사를 거친 뒤 중국으로 선적될 것으로 알려졌다. 사실상 전량 대만 TSMC에서 생산된 엔비디아 칩을 미국으로 들여온 뒤 다시 중국으로 보내는 방식으로 공급망이 한층 복잡해질 전망이다. 이와는 별개로 중국은 ‘H200’의 중국 수출이 재개됐지만 자국 기업들의 접근을 제한할 것으로 전해졌다. 자국 기업의 반도체 자립에 박차를 가하겠다는 의지로 풀이된다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 정부 소식통을 인용해 H200 칩이 중국으로 수출되기 전 특별 안보 심사 절차를 받게 될 것이라고 보도했다. 이에 따라 TSMC에서 생산된 칩은 우선 미국으로 반입된 후 심사를 거쳐 중국으로 재수출되는 경로가 불가피해졌다.

WSJ는 이 같은 조치가 미·중 간 AI 패권 경쟁 속에서 엔비디아 칩의 중국 유입이 안보 위험을 높일 수 있다는 우려를 반영한다고 분석했다. 실제 미 상원에서는 향후 30개월 동안 상무부 장관이 첨단 칩의 대중국 수출 허가를 거부하도록 하는 ‘안전하고 실현가능한 수출 반도체법’(SAFE법)이 초당적으로 발의된 상태다.

엔비디아 칩이 미국을 거쳐 중국에 수출되면 매출의 25%를 정부가 받기로 한 데 따른 법적인 문제도 해결될 수 있다. 그동안 기업들은 수출품에 세금 형태로 부과되는 해당 정책이 위헌 소지가 있다고 주장해왔지만, 칩이 미국에 일단 수입되는 과정에서 관세·수입세를 부과하고 이를 중국으로 재수출하는 방식이라면 법적 문제를 피해갈 수 있다는 해석이 나온다.

그럼에도 칩에 대한 사전 안보 심사가 실제 유효한 방어책이 될지에 대해서는 전문가 의견이 엇갈린다. 주요 우려는 “칩이 어디로, 누구에게 흘러가 어떤 용도로 쓰이느냐가 안보의 핵심인데, 경로만 통제하는 방식이 실질적 효과를 담보하기 어렵다”는 지적이다.

한편, 중국 정부는 자국 기업의 H200 칩 사용을 규제하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

파이낸셜타임스(FT)는 이날 관계자를 인용해 “엔비디아 칩을 구매하겠다고 요청한 중국 기업에 대해 국산 대안 제품을 쓰지 않는 이유를 설명하게 하는 등 승인 절차를 의무화할 가능성이 높다”고 전했다. 또한 정부 산하 기관의 H200 구매 금지 등의 조치가 도입될 수도 있다.

앞서 중국은 엔비디아가 중국 수출용으로 성능을 제한한 ‘H20’에 대해서도 사용을 제한했다. 중국 정부는 H20의 성능이 화웨이 등 자국 기업이 개발한 제품보다 크게 뛰어나지 않다면서 중국산 칩 사용을 장려했다.

중국 정부가 H200에 대한 접근을 제한하려고 하는 것도 반도체 자립 기조를 유지하기 위한 것으로 해석된다.

블룸버그통신은 최근 “중국 화웨이가 ‘어센드’ 칩 기반 AI 플랫폼 ‘클라우드매트릭스384’로 엔비디아의 최신 아키텍처 ‘블랙웰’을 기반으로 한 NVL72와 유사한 성능을 확보한 것으로 확인됐다”고 보도했다.

조지 천 아시아그룹 파트너는 CNBC방송에 “시진핑 주석이 H200 수입을 허용한다고 해서 중국이 미국 칩에 장기적으로 의존하는 선택을 하지는 않을 것”이라며 “향후 5~10년간 자립 전략 기조는 변함없을 것”이라고 말했다. 정목희 기자