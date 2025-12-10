임직원 100여 명, 서초구 방배동서 연탄 1만장 전달

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 연말을 맞아 지역사회를 위한 따뜻한 나눔에 나섰다. 지난 9일 서울 서초구 방배동 전원마을에서 임직원 100여 명이 참여한 가운데 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동이 진행됐다.

이번 행사는 ‘겨울안심나눔 캠페인’의 일환으로, 호반건설·호반산업·대한전선 등 계열사 임직원들로 구성된 봉사단 ‘호반사랑나눔이’가 중심이 되어 총 1만장의 연탄을 지역 내 에너지 취약계층 가정에 직접 전달했다. 좁은 골목과 가파른 경사로를 오가며 연탄을 나른 임직원들은 고령자, 기초생활수급자 등에게 실질적인 난방 지원을 제공하며 따뜻한 손길을 전했다.

이번 활동은 2009년부터 이어져 온 호반그룹의 대표적인 겨울철 사회공헌 프로그램으로, 해마다 전국의 에너지 취약계층을 대상으로 연탄을 지원해 오고 있다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 “연탄 한 장 한 장에 담긴 정성이 이웃들의 겨울을 조금 더 따뜻하게 만드는 데 도움이 되길 바란다”며 “내년에도 ‘안심사회 만들기’를 목표로 지역사회 돌봄과 안전에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 호반그룹은 연탄 나눔 외에도 다양한 겨울철 상생 활동을 지속하고 있다. 지난 11월에는 ‘사랑의 김장 나누기’를 통해 총 520박스(4160kg)의 김장김치를 마련해 서초구 취약계층 및 금천구 혜명메이빌(구 혜명보육원)에 전달하며 지역사회에 온정을 전한 바 있다.