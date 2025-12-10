[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대가 교원들의 AI·DX 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 잇달아 운영하며 교육혁신을 선도하고 있다.

9일 계명문화대에 따르면 교수학습지원센터는 최근 ‘DnA(DX&AI) 교수 서포터즈 발대식’과 ‘2025학년도 제4차 런천 아카데미’를 개최했다.

먼저 DnA 교수 서포터즈 발대식은 지난달 11일 대학 동산관 액티브 러닝룸에서 열렸으며 박승호 총장과 교무처장을 비롯해 간호학과 강민아 교수, 보건행정과 박사라 교수, 소방환경안전과 김명균 교수, 유아교육과 김성화·이성하·정효진 교수, 자율전공과 권유진 교수, 작업치료과 한혜민 교수, 패션디자인·쇼핑몰과 곽지혜 교수, 회계정보과 김수진 교수 등 10여명이 참여했다.

서포터즈는 전공 수업에 AI·DX 기술을 접목한 교수법을 개발하고 혁신 사례를 확산하는 역할을 맡는다.

발대식에서는 프로그램 취지를 공유하고 AI 활용 수요를 조사했으며, AI·DX 교육 혁신 연구팀 공모 안내와 함께 총장 명의 임명장 수여식이 진행됐다.

대학은 서포터즈에게 AI·DX 플랫폼 라이선스와 자격증 취득, 최신 기술 연수, 연구비 등을 지원해 전문성을 높일 계획이다.

이어 같은달 21일 보건관에서 열린 ‘제4차 런천 아카데미’에는 전임·비전임·강사 등 70여명이 참석했다.

이번 아카데미는 ‘AI 기반 교수법’을 주제로 구성됐으며, 세 명의 교수가 실무형 교수법을 공유했다.

반려동물보건과 조민지 교수는 교재 분석과 AI 웹툰 제작 등 수업 설계 공식을 소개하며 “AI는 따뜻한 진심을 담아 활용할 때 교육의 깊이가 확장된다”고 강조했다.

패션디자인·쇼핑몰과 곽지혜 교수는 AI 트렌드 분석과 3D 패턴 자동화, 가상피팅 등을 활용한 패션테크 교육 모델을 소개했고, 유아교육과 이성하 교수는 AR·AI 창작 활동과 감정카드 활용 사례를 통해 AI의 교육적 확장 가능성을 제시했다.

박승호 계명문화대 총장은 “DnA 서포터즈와 런천 아카데미를 통해 AI·DX 교육혁신 문화를 지속 확산시키겠다”며 “지역사회와 산업체의 디지털 전환을 선도하는 전문대학 모델을 만들어가겠다”고 말했다.