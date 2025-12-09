[헤럴드경제=박지영 기자]수요일인 10일은 출근길에 영하의 추위를 기록하다가 오후에는 기온이 오르겠다.

기상청 등에 따르면 10일 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 7∼14도로 예보됐다. 아침에는 전국 대부분 지역이 0도 이하로 춥겠으나 낮부터 평년기온(3∼11도)보다 높아 일교차가 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

전국에 구름이 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 오후부터 저녁 사이 강원 중북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 비가 내리겠고, 강원 중북부 산지에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

동해안 지역을 중심으로는 건조특보가 내려지는 등 당분간 대기가 매우 건조하겠으니 화재에 각별히 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예상된다.