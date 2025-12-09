[헤럴드경제=문영규 기자] 미국의 힙합 스타 제이지(Jay-Z)가 한화자산운용과 함께 한국 ‘K-컬처’ 기업에 투자하기 위해 7000억원대 글로벌 펀드 조성에 나선 것으로 알려진 가운데, 그의 투자 성과에 대해서도 관심이 모아지고 있다.

투자 전문회사 ‘마시펜 캐피털 파트너스(MarcyPen Capital Partners)’와 한화자산운용은 5억달러(약 7350억원) 규모의 K-컬처 투자 사모펀드 조성을 추진 중이라고 8일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

마시펜 캐피털 파트너스는 제이지가 공동 설립한 마시 벤처 파트너스(MVP)와 펜듈럼홀딩스의 투자 부문이 지난해 합병하며 출범한 회사다.

제이지가 2018년 파트너들과 공동 설립한 MVP는 ‘소비자 및 문화 중심(Consumer & Culture-driven)’ 기업에 투자하는 전략을 취하고 있다.

특히 지속 가능성, 포용성, 접근성, 권한 부여, 건강 및 웰빙과 같은 긍정적인 가치를 강조하는 브랜드에 집중한다.

MVP의 설립자인 제이지는 이사 중 한 명으로 자신이 설립한 엔터테인먼트 회사(락네이션)의 네트워크를 활용해 대중문화나 소비자 브랜드에 대한 통찰력을 바탕으로 전략적인 투자를 진행하는 것으로 알려져 있다.

가수 리한나(Rihanna)의 속옷 브랜드나 알레르기 친화 쿠키 브랜드, 마사지건(테라건)으로 유명한 웰니스 회사, 전기 자전거 및 스쿠터 공유 서비스 회사 등에 투자를 하기도 한 것으로 알려졌다.

이밖에 제이지는 차량 공유 서비스 우버, 민간 우주탐사 기업 스페이스X, 대체육 업체 임파서블 푸즈 등에도 투자자로 참여하기도 했다. 락네이션은 한국의 음악투자 플랫폼 뮤직카우의 미국 법인에 투자한 바 있다.

이번에 한화자산운용과 손잡은 마시펜은 11억 달러(약 1조6100억원)의 자산을 운용 중에 있으며 이번 사모펀드 조성을 통해 해외 진출을 모색하는 한국 엔터테인먼트, 뷰티, 식품, 라이프스타일 기업에 집중 투자할 것으로 예상된다.

김종호 한화자산운용 대표는 “글로벌 투자 플랫폼인 마시펜과 흥미로운 파트너십을 맺게 되어 기쁘다”며 “전례 없는 파트너십은 한화자산운용의 투자 노하우와 마시펜의 전문성을 활용해 동양과 서양을 연결하는 강력한 문화적 다리를 구축할 것”이라고 말했다.

로비 로빈슨 마시펜 최고경영자(CEO)는 “한국은 미용, 콘텐츠, 음식, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 글로벌 트렌드에 영향을 미치는 아시아의 문화적 중심지”이며 “마시펜 아시아는 글로벌 트렌드의 속도를 정하는 선도적 브랜드의 신뢰받는 파트너가 될 것”이라고 강조했다.