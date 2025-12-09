- 운행선 테스트 기반 성능검증 확대로 신기술 검증체계 고도화 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단은 운행선을 활용한 철도시설 성능검증을 통해 시설의 성능향상과 고도화를 추진한다고 9일 밝혔다.

철도시설 성능검증은 새로 개발되거나 개량된 철도시설의 성능을 확인하고 운행선 적용 타당성을 검증하기 위한 제도로, 노반, 궤도, 전기, 신호, 통신 등 주요 분야를 대상으로 수행하고 있다.

지난 2011년 2월 제도 도입 이후 현재까지 총 58건의 성능검증을 완료했으며 침목·체결장치 등 24건의 시설을 규격화해 설계 및 시공에 반영하는 등 철도시설 품질향상에 기여해왔다.

성능검증 절차는 업체 신청을 시작으로 분야별 전문가로 구성된 위원회를 구성해 ▷기술 요건 적합성 검토 ▷구성 요소별 단위 성능을 검증하는 조립 시험 ▷운행선을 테스트베드(Testbed)로 활용하는 현장 설치시험 등 단계별 심의를 거치고 최종 통과한 시설에 대해 성능검증서를 교부하는 방식으로 진행한다.

최근 철도시설의 노후화, 환경오염, 소음 등 문제 해결을 위한 철도시설의 개발이 활발해지면서 목침목 대체재, 소음·진동 저감 장치 등 성능검증 수요도 꾸준히 증가하고 있다.

공단은 이러한 변화에 대응해 신청자가 보다 쉽게 성능검증을 신청하고 수행할 수 있도록 ‘철도시설 성능검증 실무 매뉴얼’을 마련했으며, 해당 자료는 국가철도공단 누리집을 통해 확인할 수 있다.

아울러, 각 분야의 철도기술이 지속적으로 고도화되고 있는 상황에서 과거 제정된 지침이 그대로 적용돼 성능검증 체계 등의 개정이 필요함에 따라, 2026년도에 ‘철도시설 성능검증 고도화 연구용역’을 발주해 단계별 심의 세부 기준을 마련하는 등 실정에 맞게 현행화 할 예정이다.

이성해 국가철도공단 이사장은 “철도시설 성능검증은 검증된 성능을 바탕으로 안전하고 쾌적한 철도를 구현하는 데 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 업체가 개발한 시설이 성능검증에 적극 참여할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.