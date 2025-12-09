FT “엔터·뷰티·식품·라이프스타일 투자” 내년 하반기 본격 자금 모집

[헤럴드경제=서지연 기자] 힙합 거물 제이지(Jay-Z)가 한국 ‘K-컬처’ 기업에 투자하기 위해 7000억원대 글로벌 펀드 조성에 나선다. 한화자산운용과 손잡고 엔터테인먼트·뷰티·식품·라이프스타일 등 K-컬처 전반에 대한 대규모 투자에 나서는 것으로, 글로벌 사모펀드의 ‘한류 베팅’ 흐름이 한층 본격화되는 모습이다.

8일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 제이지가 투자한 투자 전문회사 ‘마시펜 캐피털 파트너스(MarcyPen Capital Partners)’는 한화자산운용과 함께 5억달러(약 7350억원) 규모의 K-컬처 투자 사모펀드 조성을 추진 중이다. 해당 펀드는 해외 진출을 모색하는 한국 엔터테인먼트, 뷰티, 식품, 라이프스타일 기업에 집중 투자하는 구조다.

양사는 최근 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 ‘아부다비 파이낸스 위크’에서 아시아 지역을 대상으로 복수의 투자펀드를 조성하는 협약을 체결했다. 본격적인 자금 모집은 내년 하반기부터 연기금, 국부펀드, 고액 자산가 등을 대상으로 진행할 계획이다.

김종호 한화자산운용 대표는 FT 인터뷰에서 “이번 협약은 한국 기업이 세계 시장으로 뻗어 나갈 중요한 기회가 될 것”이라며 “통상 한국 기업들은 자체 자본으로 해외 진출을 추진하지만, 외부 투자 지원이 결합되면 성장 잠재력은 더욱 커질 수 있다”고 말했다.

마시펜 캐피털 파트너스의 로비 로빈슨 최고경영자(CEO)도 “한국은 아시아 문화의 중심지로, 뷰티·콘텐츠·식품·엔터테인먼트·라이프스타일 등 글로벌 트렌드를 선도하는 최적의 협력 거점”이라고 강조했다.

마시펜 캐피털 파트너스는 제이지가 공동 설립한 마시캐피털 파트너스와 펜듈럼홀딩스의 투자 부문이 2024년 합병하며 출범한 회사로, 현재 운용자산은 11억달러(약 1조4000억원) 규모다. 제이지는 음악 사업뿐 아니라 패션, 주류, 스포츠, 스타트업 투자 등으로 자산을 크게 불려온 대표적인 ‘뮤지션 겸 투자자’로 꼽힌다.

FT는 이번 투자 결정이 “미국 사모펀드들이 한국 대중문화의 세계적 인기에 본격적으로 베팅하고 있음을 보여주는 사례”라고 분석했다. 실제로 블랙핑크와 방탄소년단(BTS)은 전 세계 공연장을 채우고 있고, ‘오징어 게임’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 한국 콘텐츠는 글로벌 스트리밍 플랫폼을 잇달아 석권하고 있다.

K팝 컨설팅 업체 DFSB 콜렉티브의 버니 조 대표는 FT에 “한류 산업은 이제 자동차에 이어 한국의 두 번째로 큰 소비재 수출 품목으로 성장했다”며 “지난해 한류가 전 세계에서 창출한 경제적 가치는 310억달러(약 45조원)를 넘어섰다”고 말했다.