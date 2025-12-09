20년 넘게 이어진 장기 후원 활동으로 지역 복지 향상에 기여 금천구 “지속적인 협력 통해 주민 지원에 더욱 힘쓸 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 12월 5일 금천구청 광장에서 ㈜천재교육이 지역 내 어려운 이웃을 위해 기부한 성품 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 전달식은 천재교육의 연말 나눔 활동의 일환으로 마련됐다.

올해 ㈜천재교육이 후원한 물품은 총 3억 2500만 원 상당으로 ▲20kg 백미 3000포 ▲라면 3000박스 ▲교재 1719세트이다. 전달받은 성품은 금천구 10개 동주민센터와 사회복지시설, 유관기관을 통해 관내 취약계층에게 순차적으로 배부될 예정이다.

㈜천재교육은 2004년부터 20년 이상 금천구 지역사회에 백미, 라면, 교재 등 다양한 물품을 꾸준히 후원해 온 대표적 장기 후원 기업이다.

이러한 지속적인 나눔 활동은 교육 접근성이 낮은 아동·청소년과 취약계층에게 실질적인 도움을 제공하며 지역 복지 향상에 크게 기여해 왔다.

국내 대표 교육출판·에듀테크 기업인 천재교육은 교과서·참고서뿐 아니라 AI 기반 디지털 학습 콘텐츠를 개발하며 교육 혁신을 이끌고 있다.

또, 기업은 사업 특성을 살린 교재·학습자료 지원과 생활물품 후원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며, 교육 기회 확장과 지역사회 상생에 앞장서고 있다.

최정민 천재교육 회장은 “아이들에게 교재를 지원해 학습 공백을 줄이고, 취약계층 가정에 쌀과 라면을 전달해 따뜻한 연말을 함께할 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “㈜천재교육이 매년 꾸준히 나눔을 실천해 주시는 데 깊이 감사드린다. 이번 후원으로 금천구 전역에 따뜻한 온기가 퍼졌고, 많은 주민에게 실질적인 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 구도 취약계층 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.