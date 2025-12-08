글로벌데이더분석 유로모니터 발표

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌데이터분석기관 유로모니터는 올해 인기있는 여행지 데이더 분석 결과 서울이 처음으로 톱10에 진입했다고 8일 밝혔다.

이 분석기관의 ‘TOP 100 여행지 인덱스’(Top 100 City Destinations Index 2025)에 따르면, 서울은 지난해 12위에서 올해 10위가 되었으며, K-뷰티, K-컬쳐의 글로벌 인기가 서울 관광의 상승세를 견인하는 주요 동력으로 작용했다는 것이다.

상위 10개도시(ABC순)는 암스테르담, 바르셀로나, 마드리드, 밀라노, 뉴욕, 파리, 로마, 서울, 싱가포르, 도쿄 였다.

유로모니터의 톱10에는 서유럽이 6곳, 동아시아가 3곳, 북미 1곳으로, 유럽 중심적 세계관이 어느정도 투영된 결과라는 비판론도 있다. 우리는 서울의 상승세에만 주목하면 된다.

다른 조사에선 늘 글로벌 최상위권에 속했던 중동지역 튀르키예 이스탄불, 중국 상하이, 동남아시아의 방콕, 동유럽의 빈·프라하 등 서유럽이 지난 수백년간 중시하지 않았던 도시는 톱10에서 빠졌다.

유로모니터는 매년 ▷경제·비즈니스 ▷관광 퍼포먼스▷관광 정책과 매력도 ▷관광 인프라 ▷ 위생·안전성 ▷지속가능성 6개의 조사 기준(pillar)을 바탕으로 세계 100대 여행지를 선정한다. 각 조사 기준마다 랭킹을 산정, 이의 합산으로 순위를 매긴다고 한다.

서울은 ▷관광 인프라 (7위)였으며, 이외 ▷위생·안전성 (20위), ▷경제·비즈니스 (21위), ▷관광 정책과 매력도 (24위) 부문에서도 비교적 상위 순위를 보였다.

한편 아시아 태평양은 2025년 국제 방문객 수에서 세계 2위 지역으로 부상했으며, 방문 해외 관광객 수는 10% 증가한 3억 5000만 명을 돌파했다.

유로모니터 인터내셔널은 시장, 산업, 경제, 소비자 전반에 걸친 시장 분석 및 조사를 선도하고 있는 글로벌 데이터 분석 기업이다. 유로모니터는 영국 런던 본사를 포함한 전세계 16개국에 지사를 두고 있으며, 1000여명의 애널리스트가 210여개국 소비자의 동향을 조사한다.