美日 같은달 금리정책 ‘역방향’ 1998년래 처음 연준 인하·日銀 인상 유력에도 엔달러 환율 155엔대 교착 실질 금리차·물가·추가 금리인상 속도가 엔화값 발목 시장 전망도 달러당 140엔 vs 158엔 ‘극과 극’

[헤럴드경제=서지연 기자] 글로벌 외환시장에서 엔화값이 교착상태를 벗어나지 못하고 있다. 미·일 중앙은행이 이번 주부터 다음 주에 걸쳐 “미국은 금리 인하, 일본은 금리 인상”이라는 정반대 방향의 정책 변경에 나설 것으로 시장은 예상하고 있다. 이론대로라면 미일 금리차 축소로 엔화가 강세를 보여야 하지만, 엔·달러 환율은 155엔 박스권에 갇힌 상태다. ‘움직이지 않는 엔’이 방향을 바꾸려면 미·일 양국 통화정책에서 보다 뚜렷한 변화가 필요하다는 분석이 나온다.

미 연방준비제도이사회(연준·Fed)는 오는 9~10일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 기준금리 인하 여부를 논의한다. 시카고상품거래소(CME)의 ‘페드워치’에 따르면 시장 참가자의 약 90%가 연준의 0.25%포인트 금리 인하를 예상하고 있다.

일본은행도 오는 18~19일 금융정책결정회의를 열고 금리 인상 여부를 결정한다. 니혼게이자이신문에 따르면 우에다 가즈오 총재가 긴축 가능성을 잇따라 시사하면서 12월 금리 인상 확률 역시 90% 수준까지 높아졌다. 인상이 현실화하면 일본 정책금리는 0.75%가 된다. 미·일 중앙은행이 같은 달 정반대 방향으로 정책 변경에 나서는 것은 1998년 이후 처음이다.

통상 미국 금리가 내려가고 일본 금리가 오르면 미·일 금리차가 축소되며 엔화 강세 압력이 커진다. 그러나 실제 환율은 11월 하순 이후 약 2엔가량 엔고가 진행됐을 뿐, 150엔대 중반에서 사실상 제자리걸음이다.

시장에서는 ‘명목 금리’보다 ‘실질 금리’가 엔화 흐름을 붙잡고 있다고 본다. 실질 금리는 장기 금리에서 소비자물가지수(CPI) 상승률을 뺀 값으로, 환율의 중장기 방향을 좌우한다. 2022년 이후 연준이 급격히 금리를 올리고 일본은행이 YCC(수익률곡선통제)로 장기 금리를 억제하면서 미·일 실질 금리차는 급격히 벌어졌고, 이 과정에서 엔화는 급락했다.

YCC 정책은 중앙은행이 장기 국채금리 목표치를 설정하고 이를 달성하기 위해 국채 매입·매도 등으로 시장금리가 허용 범위를 벗어나지 않도록 직접적으로 관리하는 통화정책 수단이다. 일본은 10년물 국채 금리를 1%부근에 묶어뒀었다.

이후 일본은행은 2024년 3월 마이너스 금리와 YCC를 해제했지만, 최대 4% 수준까지 벌어졌던 실질 금리차는 최근 2%대까지 내려왔다. 그럼에도 엔화가 강세로 돌아서지 못하는 것은 “앞으로도 이 격차가 크게 좁혀지지 않을 것”이라는 시장의 판단 때문이다.

실제로 일본은행이 이번에 금리를 올려도 이후 인상 속도는 매우 제한적일 것이라는 전망이 우세하다. 시장은 일본은행이 내년까지 추가 인상 1회, 최종금리 1% 수준만 반영하고 있다. 반면 미국에서는 연준이 추가 인하에 신중할 것이라는 전망이 확산되면서 10년물 미 국채금리는 최근 다시 4.1%대로 반등했다.

물가 흐름도 엔화 강세 전환을 가로막는 변수다. 일본은 다카이치 사나에 정권의 확장적 재정 기조로 인플레이션이 장기화될 수 있다는 우려가 나온다. 반면 미국은 트럼프 행정부가 관세 완화 등을 통해 물가 압력을 일부 낮출 가능성이 거론된다. 이 경우 실질 금리차는 다시 쉽게 좁혀지기 어렵다.

미국에서는 정부 셧다운 여파로 주요 경제지표 발표가 연방공개시장위원회(FOMC) 이후로 밀린 상황이다. 이 때문에 “이번 FOMC에서는 내년 금리향방에 대해 ‘향후 데이터에 따라 판단한다’는 설명에 그칠 것”이라는 전망이 많다.

다만 일본은행 회의가 엔화의 변곡점이 될 수 있다는 기대도 남아 있다. 일본은행이 중립금리 범위(1.0~2.5%)에 대한 인식을 상향 조정하거나, 추가 인상 가능성을 강하게 시사할 경우 엔화 재매입이 본격화될 수 있다는 분석이다.

엔화 전망은 증권사마다 극명하게 갈린다. 미즈호증권의 야마모토 마사후미 수석 전략가는 “연준의 금리 인하는 분기당 1회 수준에 그치는 반면, 일본은행도 연 1회 인상에 그칠 가능성이 크다”며 2026년 말 환율을 1달러=158엔으로 내다봤다. 반면 노무라증권의 고토 유지로 수석 전략가는 “엔저가 인플레이션을 자극하면 정권의 금리 인상 허용도가 높아질 수 있다”며 2026년 말 140엔대 엔고 가능성을 제시했다.

결국 엔화가 본격적으로 방향을 틀기 위해서는 ‘한 번의 금리 인상’이 아니라 일본은행이 어디까지 금리를 올릴 수 있는지에 대한 시장의 신뢰가 관건이라는 분석이 지배적이다.