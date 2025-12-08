온체인 추적 시스템 OTS로 이동 주소 확보 국내외 거래소·화이트 해커에 공조 요청 “회수 기여 시 10% 포상”

[헤럴드경제=경예은 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 26억원의 피해자산을 동결했다고 8일 밝혔다.

업비트는 앞서 솔라나 네트워크 계열 디지털자산 지갑에서 비정상적인 출금 행위가 포착되자 입출금을 차단하고 지갑 시스템을 전면 업그레이드하는 등 보안을 강화했다. 출금된 고객 자산 386억원은 업비트자체 자산으로 전액 보전해 회원에게 실질적인 피해가 없도록 했다.

현재 업비트는 자체 개발한 온체인 자동 추적 서비스(Onchain AI Tracer System, OTS)를 활용해 외부로 이동한 디지털자산의 경로를 추적하고 있다. 아울러 전 세계 디지털자산 거래소 및 보안 기관과 공조해 추가 이동을 막는 데 집중하고 있다.

업비트 자산 추적팀은 OTS 기반의 24시간 모니터링을 통해 출금된 디지털자산의 온체인 이동 경로와 관련 주소를 확보했다. 확보된 주소는 블랙리스트에 추가돼 글로벌 거래소 등에 공유됐으며, 해당 주소에서 자산이 입금될 경우 즉시 동결이 이뤄지도록 요청했다.

이 같은 초기 대응으로 사고 당일 5시간 만에 23억원의 피해자산을 동결했고, 이후 공조를 통해 동결 규모는 총 26억원으로 확대됐다. 업비트는 동결 자산의 회수 절차를 진행 중이다.

업비트는 디지털자산 회수율을 높이기 위해 전 세계 디지털자산 거래소, 화이트 해커, 보안 전문가, 블록체인 분석가 등을 대상으로 회수 기여 보상 프로그램을 운영한다. 피해자산 회수에 기여한 개인·단체에는 최종 회수 금액의 10%를 보상금으로 지급할 예정이다.

업비트 관계자는 “고객 피해자산은 업비트 자산으로 이미 모두 충당했지만, 공격자에게 자산이 넘어가지 않도록 끈질기게 추적하고 동결하고 있다”며 “안전한 디지털자산 생태계를 만들기 위해 전 세계 디지털자산 거래소와 블록체인 커뮤니티의 적극적인 협력을 부탁드린다”고 말했다.

한편 업비트는 지갑 전면 교체 및 보안 점검을 마친 뒤 지난 6일 모든 디지털자산 입출금 서비스를 재개했다.