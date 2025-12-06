[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 2025년도 제5회 추가경정예산안을 역대 최대 규모인 1조1300억원 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 6일 밝혔다.

이는 지난 제4회 추경예산 대비 48억원, 전년도 최종예산 대비 2790억원 증가한 규모다.

이번 의성군의 5회 추경은 산불·이상기후 등 연이은 재해로 어려움을 겪는 군민들을 지원하고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣는데 중점을 두고 편성됐다.

군은 세출 전 분야를 면밀히 점검해 불요불급 예산을 과감히 조정하고, 확보한 재원을 재난극복과 군민체감형 사업에 집중 투자했다.

주요 사업으로 전군민 재난기본소득 144억원, 산불지역 위험목 제거 42억원, 안평지구 하천재해예방 23억원, 농작물 재해보험료 4억원이 포함됐다.

특히 전군민 재난기본소득 지급은 전 군민을 대상으로 1인당 30만원의 재난 기본소득을 지역화폐로 지원하는 내용을 담고 있다.

이번 제5회 추가경정 예산안은 의성군의회의 심의를 거쳐 오는 19일 최종 확정될 예정이다.

김주수 의성군수는 “이번 추경은 산불과 이상기후로 피해를 입은 군민들의 삶을 지키고 지역경제를 다시 살리기 위한 선택과 집중의 결과”라며 “불필요한 예산은 과감히 줄이고 꼭 필요한 분야에 재정을 투입하는 책임 있는 재정운영으로 군민과 늘 함께하는 의성을 만들겠다”고 말했다.