10월 누적 여행수입 162억달러 외국인 관광객 최다 기록했지만 코로나19 확산 직전엔 못 미쳐 외국인 관광객 객단가 줄어든 탓

[헤럴드경제=김벼리 기자] 올해 10월까지 한국을 찾은 외국인 관광객이 역대 가장 많았지만, 같은 기간 이들이 한국에서 쓴 돈은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전에 미치지 못한 것으로 집계됐다. 과거 명품 쇼핑 위주의 관광에서 K-콘텐츠에 대한 경험을 중심 관광으로 행태가 바뀌면서 관광객 1인당 소비가 줄어든 영향이다.

6일 한국은행에 따르면 올해 10월 누적 여행수입은 162억2000만 달러(약 23조7000억원)였다. 지난해 같은 기간(136억3000만 달러)보다 19% 늘었다. 여행수입이란 외국인 여행객이 한국에 와서 지출한 금액을 뜻한다. 경상수지를 구성하는 항목 중 하나다.

10월 누적 여행수입은 2020년 87억6000만 달러로 49% 쪼그라든 뒤 2021년 88억8000만 달러, 2022년 101억5000만 달러, 2023년 126억5000만 달러 등 계속 증가세를 이어왔다.

이처럼 여행수입이 계속 늘어나는 것은 그만큼 한국을 찾는 외국인 여행객들이 많아지고 있기 때문이다. 다만 외국인 관광객 수가 역대 최치를 경신한 것을 고려하면 여행수입 증가폭은 미미한 수준이다. 실제 올해 10월 누적 여행수입은 코로나19가 확산하기 직전인 2019년(171억6000만 달러)에 미치지 못하고 있다.

한국관광공사에 따르면 올해 1월부터 10월까지 한국을 찾은 외국인 관광객 수는 총 1582만1000명에 달했다. 지난해 같은 기간보다 15.2% 늘었다. 코로나19 확산 직전인 2019년 같은 기간보다도 늘며 역대 최대치를 경신했다. 한국관광공사는 올해 1850만명 돌파를 목표로 삼고 있다.

특히, 지난 6월 K-팝 아이돌과 한국 문화를 소재로 한 넷플릭스 오리지널 미국 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 공개된 이후로 전 세계적으로 인기를 끌면서 한국을 찾는 외국인들이 부쩍 늘었다. ‘케데헌’은 넷플릭스 콘텐츠 중 유일하게 시청 수 3억 회를 돌파했다. 영화에서 등장하는 잠실 올림픽 경기장, 삼성역 전광판, 북촌 한옥마을 등은 한국 관광의 성지가 됐다.

이에 더해 K-팝과 K-뷰티(미용), K-푸드(음식) 등도 해외에서 인기를 끌면서 관광객 몰이에 한몫했다.

그러면서 외국인 관광객들의 최근 국내 소비 행태가 바뀌었다. 코로나19 이전에는 중국인 중심의 ‘단체 관광’ 비중이 컸다면, 최근에는 경험과 체험 관광을 위해 개별적으로 한국을 찾는 관광객들이 많아졌다. 주요 소비처도 면세점 등에서 최근에는 올리브영, 다이소 등 판매 단가가 낮은 로드샵으로 옮겨갔다. 외국인 관광객의 객단가(1인당 소비 금액)이 줄어든 배경이다.

한은 관계자는 “기존에는 중국인들이 한국에 와서 명품 등 쇼핑을 하는 것이 대부분이었는데 최근에는 국적이 다양해지고 젊은층들도 많아졌다”며 “이들은 K-콘텐츠나 화장품, 음식 등에 관심이 많고 명품을 사지는 않는다. 그러면서 전반적으로 입국객 수 대비 수입이 줄었다”고 설명했다.

이어 “최근에 제주도를 중심으로 크루즈 관광이 늘고 있는데, 이렇게 들어오는 관광객은 대여섯시간 둘러본 뒤 다시 떠나기 때문에 소비가 늘어나는 데에는 한계가 있다”고 덧붙였다.

하나카드 통계를 봐도 지난해 방한 외국인의 무신사 이용금액은 전년 대비 343% 증가한 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 올리브영(106%), 다이소(46%)가 증가율 순위에 올랐다. 반면, 면세점은 40%에 그쳤다.

K-패션이 외국인들 사이에서 트렌드로 자리잡으면서, 무신사 이용자는 전년 대비 약 4.5배 급증했다. 이용자 수 증가율은 무신사(348%), 올리브영(77%), 다이소(46%) 순이었다.

외국인 쇼핑업종 이용자 중 34.7%가 올리브영을 방문하면서 일상적인 소비 채널로 자리잡았다. 이는 전년(28.2%) 대비 6.5%포인트 증가한 수치로, 가장 큰 증가세를 기록했다. 무신사는 1.2%로 전년 대비 0.8%포인트 늘었으며, 다이소는 14.5%로 전년대비 0.1%포인트 증가했다. 반면 면세점은 15.7%로, 전년(17.3%) 대비 1.6%포인트 감소했다.