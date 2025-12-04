주거 인테리어 전문 기업 ‘(주)YD인테리어’가 벤처기업확인기관인 ‘(사)벤처기업협회’로부터 ‘벤처기업 인증’을 공식 획득하면서 주거 환경 전반의 기술적 완성도를 갖춘 기업임을 인정받게 됐다. 이번 인증은 주거 공간의 시공 기술력과 혁신성을 갖춘 기업에게 부여된 것이다.

YD인테리어는 실내건축면허를 보유하고 있으며, 자체 특허 기술과 연구개발 전담 부서를 기반으로 디자인 설계부터 시공까지 전 과정의 전문성을 갖춘 주거 인테리어 기업이다.

와이디인테리어는 주거 리모델링 과정에서 생활 패턴을 분석한 구조 설계, 안정성을 고려한 시공 방식 등 주거 특화 기술 기반의 시공 프로세스를 꾸준히 구축해 왔다. 특히 공간 사용성 향상과 라이프스타일 맞춤 설계, 거주자의 생활 품질 개선을 중심으로 리모델링을 진행하며, 주거 인테리어 시장에서 차별화된 역량을 보여왔다.

YD인테리어 김상욱 대표는 “이번 벤처기업 인증은 디자인 기반 주거 인테리어 기업으로서의 가능성을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “이를 계기로 지속 가능한 자재 연구와 시공기술 역량 강화에 속도를 낼 계획”이라고 밝혔다.

이어 “디자인뿐 아니라 안정적이고 편안한 시공이 이루어질 수 있도록 설계기술 개발과 시공 관리를 더욱 강화하는 등 YD인테리어는 앞으로도 주거 인테리어 분야에서 실질적인 생활 개선을 이끄는 기술 중심 기업으로 성장해 고객에게 신뢰할 수 있는 주거 경험을 제공해 나갈 것”이라고 덧붙였다.