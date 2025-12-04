외국인 매출 비중 올해 25% 돌파 화장품 결제 88% 올리브영에 몰려 “K-뷰티 육성해 관광 산업 견인”

CJ올리브영은 올해 1월부터 11월까지 전국 매장(사진)을 찾은 방한 외국인의 누적 구매액이 1조원에 달했다고 4일 밝혔다.

올리브영은 이번 성과가 엔데믹 전환기에 접어든 2022년 연간 실적과 비교했을 때보다 약 26배 늘어난 규모라고 설명했다. 당시 전체 오프라인 매출의 2%에 그쳤던 외국인 매출 비중은 2023년 처음 10%대에 진입한 데 이어, 올해 25%를 넘겼다.

올해 1~11월 글로벌 텍스프리(GTF)에서 발생한 국내 화장품 결제 건수의 88%도 올리브영 매장에서 나온 것으로 집계됐다. 단순 계산하면 국내에서 화장품을 구매하는 외국인 10명 중 9명이 올리브영을 찾는 셈이다. 매장에서 세금 환급을 받은 외국인 국적은 유엔(UN) 회원국 기준 190곳이다.

올리브영이 발행한 ‘K-뷰티, 방한 외국인의 시선으로 다시 읽다’ 보고서에 따르면 올해 올리브영에서 구매한 외국인의 약 40%는 2곳 이상의 매장을 찾았다. 여행 동선에 있는 매장들을 옮겨 다니며 다양한 공간 구성과 상품 큐레이션을 즐긴 것으로 보인다.

또 올해 1~10월 비수도권 지역의 외국인 구매 건수는 2022년 대비 약 87배 늘어나 수도권(약 21배) 상승세를 크게 웃돌았다. 제주(약 200배), 광주(약 72배), 부산(약 60배), 강원(약 58배) 순이다.

매장을 방문한 외국인 중 58%는 ‘6개 이상’의 브랜드를 구매한 것으로 조사됐다. ‘10개 이상’ 브랜드를 구매하는 고객은 전체의 33%를 차지했다.

한국식 피부관리법이 알려지며 관련 상품군 구매도 늘었다. 2019년 관련 상품군(클렌징·스킨케어·마스크팩·자외선 차단)을 모두 구매한 고객은 1만2000명이었지만, 올해 56만9000명으로 급증했다. 같은 기간 내·외국인 인기 품목 상위 10위를 비교한 결과, 공통 구매 품목도 4개에서 7개로 늘었다.

이 밖에 올해 1~10월 기초화장품(+50%), 색조화장품(+43%) 뿐만 아니라 헬시라이프(+45%), 헬시푸드(+42%) 등 웰니스 관련 품목의 신장세가 두드러졌다.

올리브영은 글로벌 관광 상권 전략을 통해 국내 관광 산업을 견인할 수 있는 한 축으로 K-뷰티를 육성하겠단 방침이다. 국가별 명절과 K-팝 콘서트 등 방한 피크 시즌에 맞춘 상권 운영 체계를 가동한다. 외국인의 귀국 후에도 이용 가능한 역직구 플랫폼 ‘글로벌몰’ 연계도 강화한다.

신현주 기자