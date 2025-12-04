‘폴더블 디스플레이 개발’ 최열 삼성디스플레이 부사장도 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이가 세계 최초 160PPI 고해상도 모니터용 QD-OLED와 4000니트(nit) 고휘도 TV용 QD-OLED를 선보이며 ‘대한민국 기술대상’ 장관 표창을 받았다.

‘대한민국 기술대상’은 1992년 제정된 국내 최고 권위의 기술상으로, 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KIET)이 기술 가치, 개발 역량, 사업화 성과 등을 종합 평가해 수여한다.

삼성디스플레이는 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2025 코리아 테크 페스티벌’에서 수상 제품을 비롯해 폴더블 디스플레이 등 다양한 혁신 기술을 전시했다.

올해 출시된 160PPI 모니터용 QD-OLED는 화면 1인치당 160개 픽셀이 집적된 초고밀도 디스플레이로, 동일 해상도에서도 더 많은 정보를 표현해 한층 선명하고 정교한 화면을 구현한다.

4000니트 밝기를 구현한 TV용 QD-OLED 역시 기존 기술의 한계를 넘은 극한의 밝기와 선명도를 자랑하며, 매우 밝은 환경에서도 뛰어난 시청 경험을 제공한다.

HDR(High Dynamic Range) 콘텐츠에 최적화돼 어두운 장면에서도 섬세한 표현력을 갖췄으며 밝은 장면에서는 강력한 명암 대비를 통해 사실감 넘치는 화질을 제공한다.

한편, 최열 삼성디스플레이 중소형개발실장(부사장)은 폴더블 디스플레이 기술 개발 공로를 인정받아 산업기술진흥 유공자로 선정, 대통령 표창을 받았다.