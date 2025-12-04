최고출력 727마력, 시스템 최대토크 101.9㎏·m 1회 충전으로 55㎞까지 전기모드 주행 가능 판매 가격 1억7100만원

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 강력한 성능에 활용성을 더한 초고성능 왜건형 모델 ‘BMW 뉴 M5 투어링’을 공식 출시한다고 4일 밝혔다.

국내에 처음으로 출시되는 BMW 뉴 M5 투어링은 최고출력 585마력을 발휘하는 M 트윈파워 터보 V8 4.4ℓ 가솔린 엔진과 197마력 전기모터를 결합한 M 하이브리드 시스템이 적용된다.

시스템 합산 최고출력은 727마력, 최대토크는 101.9㎏·m에 달하며, 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 단 3.6초다.

또한 BMW 뉴 M5 투어링은 순수전기 주행모드를 지원한다. 22.1㎾h용량의 고전압 배터리를 가득 충전하면 환경부 인증 기준 55㎞까지 오직 전기모터만을 활용해 주행할 수 있다. 전기 모드 최고 시속은 140㎞이며, 완속 충전 시 최대 충전전력은 11㎾다.

BMW 뉴 M5 투어링은 차체 강성을 향상시키기 위해 엔진룸과 차체 하부, 후면부 등에 보강재가 추가됐으며 주행 환경과 선택한 모드에 따라 감쇠력을 실시간으로 조절하는 M 어댑티브 서스펜션이 기본 사양으로 장착된다.

아울러 BMW M 하이 퍼포먼스 모델 전용 사륜구동 시스템인 M xDrive와 후륜 조향 시스템인 인테그랄 액티브 스티어링은 주행 상황에 맞춘 최적의 핸들링과 코너링 성능을 보장한다.

디자인을 살펴보면, ‘BMW 아이코닉 글로우’가 적용된 M5 전용 키드니 그릴과 대형 공기흡입구, 보닛의 파워돔은 전면부 디자인에 강렬한 인상을 부여하며 트렁크까지 길게 이어지는 루프 라인과 근육질을 연상케 하는 숄더라인이 스포티한 실루엣을 연출한다. 후면부는 세로형 리어 리플렉터와 좌우 트윈 테일파이프를 통합한 대형 디퓨저, 투어링 전용 리어 스포일러로 구성돼 강렬하면서도 안정감 있는 이미지를 전달한다.

실내에는 레이스카에서 영감을 받은 레드 포인트와 D-컷 디자인을 적용한 M 가죽 스티어링 휠이 적용되며, 스포츠 주행은 물론 장거리 주행에도 적합한 새로운 M 다기능 시트가 장착됐다. 또한 12.3인치 디지털 계기판과 14.9인치 컨트롤 디스플레이로 구성된 BMW 커브드 디스플레이에는 M 전용 인터페이스가 적용됐다. 트렁크 적재공간은 기본 500ℓ에서 최대 1630ℓ까지 확장 가능하다.

외 외에도 BMW 뉴 M5 투어링에는 스톱&고 기능을 포함한 액티브 크루즈 컨트롤, 정면 및 후방 충돌 경고, 차선 유지 및 변경 보조 기능을 제공하는 ‘드라이빙 어시스턴트 프로페셔널’이 기본 사양으로 장착되며 서라운드 뷰, 후진 보조, 리모트 컨트롤 파킹 등으로 구성된 ‘파킹 어시스턴트 프로페셔널’도 함께 제공된다.

또한, M 전용 스포츠 배기 시스템, 전기 주행 시 다이내믹한 사운드를 구현하는 ‘아이코닉 사운드 일렉트릭’ 등을 주행에 박진감을 더하며 바워스 & 윌킨스 서라운드 사운드 시스템, 메리노 가죽 내장재, 4존 자동 공조장치, 대형 파노라마 글래스 루프 등 고급 사양을 기본으로 제공한다.

BMW 뉴 M5 투어링의 국내 판매 가격은 1억7100만원(부가세 포함)이다.